الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح 11 مسجدًا بـ13 مليونًا و540 ألف جنيه فى البحيرة

افتتاح مسجد بالبحيرة
افتتاح مسجد بالبحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة اليوم 11 مسجدا جديدا بمراكز (أبوالمطامير - أبوحمص - كفر الدوار - الدلنجات - رشيد - النوبارية - إيتاي البارود) بتكلفة 13 مليونا و540 ألف جنيه في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

وأكد الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة أنه تم افتتاح مسجد الصفا بقرية 19 اللحوم بمركز أبوالمطامير على مساحة 225 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و800 ألف جنيه، ومسجد شعلان بركة غطاس بمركز أبوحمص مساحة 145 م٢ وبتكلفة إجمالية مليون و250 ألف جنيه، ومسجد الحمراء، أبيس المستجدة بمركز كفر الدوار على مساحة 212 م2 وبتكلفة إجمالية 150 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد عزبة حماد المسين بمر الدلنجات على مساحة 260 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و40 ألف جنيه.

- مسجد عزبة كولمان  كوم اشو  كفر الدوار على مساحة 283 م2 وبتكلفة إجمالية 170 ألف جنيه، ومسجد عزبة المائة  كوم اشو بمركز كفر الدوار على مساحة 290 م2 وبتكلفة إجمالية 160 ألف جنيه، ومسجد الفوزية الكبير، قرية الفوزية بمركز رشيد على مساحة 814 م2 وبتكلفة إجمالية 400 ألف جنيه، مسجد التفتيش الثالث بقرية العشر تلاف بمدينة النوبارية على مساحة 904 م2 وبتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ومسجد عبد ربه البحري بقرية زاوية صقر بمركز أبوالمطامير على مساحة 942 م2 وبتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ومسجد الغفران  إيتاي البارود على مساحة 1200 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و320 ألف جنيه، ومسجد كوم صوان إيتاي البارود على مساحة 144 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و250 ألف جنيه. 

 

 

 

3 مليون جنية البحيرة إقامة الشعائر جهود وزارة الأوقاف زارة الأوقاف عزبة حماد

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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