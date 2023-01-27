الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط طنيِّ زيوت طعام فاسدة في مخزن بالقاهرة

الزيوت المضبوطة
الزيوت المضبوطة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عدد من القضايا التموينية أبرزها ضبط مسؤول عن شركة لبيع وتوزيع السجائر- كائنة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية "لديه معلومات جنائية"  لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر ومهربة.داخل الشركة عمله بقصد التصرف فيهم بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل الشركة على 2060 عبوة سجائر مستوردة مهربة جمركيًا "مختلفة الأنواع".

ضبط المسؤول عن مخزن- كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية لقيامه بإدارة المخزن "بدون ترخيص" واستغلاله فى تجميع وتعبئة زيت الطعام المستهلك "غير صالح للاستهلاك الآدمى" وإعادة تدويره وتعبئته بقصد طرحه بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 وعثر بداخل المخزن على (2 تنك مخصص لتعبئة زيت غير صالح للإستخدام بواقع 2 طن زيت- 56 كرتونة زيت بواقع نصف طن تم إعادة تعبئته - عدد 31 جركن زيت طعام تم إعادة تدويره غير صالح للإستخدام- عدد 18 كيس معبأ بالزيت بإجمالى 18 كيلو جرام "جميعها مجهولة المصدر ومعاد تدويرها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي").

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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