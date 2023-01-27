مصرع وإصابة 3 إثر انقلاب تروسيكل بالمراغة شمال سوهاج

لقي طفلٌ مصرعه، وأُصيب شخصان آخران، إثر انقلاب دراجة نارية تروسيكل على الطريق بدائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى للعلاج، ورفع آثار الحادث من على الطريق، والتحفظ على الدراجة النارية.

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بانقلاب تروسيكل على الطريق، ووجود متوفى ومصابين، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، عن وجود حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل"، ومتوفى ومصابين بناحية مركز المراغة، حيث تبين أنه أثناء سير دراجة نارية «تروسيكل»، قيادة طالب بكلية الآداب ويقيم بذات الناحية، اختل مقود الدراجة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن ذلك وفاة طفل وإصابة كل من طالب "باشتباه كسر بالعضد الأيسر" ويقيمان بذات الناحية من مستقلي التروسيكل، وقائد التروسيكل "بكدمات بالظهر والفقرات".

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نتيجة كسور متفرقة بالجسم أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وأصدرت قرارها اللازم في هذا الشأن.