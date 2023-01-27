الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب صيدلية شهيرة فى المنصورة بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة

حبس صاحب صيدلية
حبس صاحب صيدلية

أمر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة قسم أول المنصورة، وتحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بحبس صيدلي مالك صيدلية شهيرة بمنطقة تقاطع شارع الجمهورية مع شارع محمد فتحي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والعقاقير المؤثرة نفسيا للاتجار بها وترويجها على عملائه.

باشر التحقيقات محمد طلبة، وكيل النائب العام بنيابة قسم أول المنصورة، حيث أدلى المتهم ، صيدلي مالك الصيدلية، باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التي أجريت معه بحيازته 99238 قرصًا مخدرًا ومؤثرًا على الحالة النفسية والعصبية ومهربا جمركيًا وأدوية مهربة من المستشفيات ومحظورا بيعها بالصيدليات.

كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بقطاع مكافحة المخدرات قد تمكنوا من ضبط الصيدلي بعد ورود معلومات  لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العقيد أحمد عبدالوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام إحدى الصيدليات الخاصة بمنطقة تقاطع شارع محمد فتحي مع شارع الجمهورية بنطاق قسم شرطة أول المنصورة ببيع بعض الأدوية المخدرة والمحظور بيعها على المواطنين. 

المستشار شريف الشوربجي صيدلى مالك صيدلية الاقراص المخدرة محظور بيعها

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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