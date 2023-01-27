مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح شهداء «اقتحام جنين»

أقامت مساجد فلسطين، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على أرواح شهداء مجزرة جنين، الذين استشهدوا، أمس الخميس، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقرأ المصلون بعد انتهاء صلاة الغائب الفاتحة على أرواح الشهداء، متضرعين إلى الله أن يرحم شهداء الشعب الفلسطيني وأن يتقبلهم في عليين، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين الجرائم الإسرائيلية فى جنين

وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق إدانتها للجرائم الإسرائيلية المروعة التي وقعت بحق مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وهو ما أدى إلى استشهاد تسعة فلسطينيين، بينهم امرأة مسنة، وإصابة 13 آخرين.

ونددت المنظمة بسلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي للقتل وإهدار حياة الفلسطينيين عمدا، والذي تجلى من خلال استهداف جنود الاحتلال لقسم رعاية الأطفال في مستشفى مخيم جنين بالغازات المسيلة للدموع والتي من المحظور استخدامها في الأماكن المغلقة والمسقوفة.

وطالبت المنظمة الدول العربية بموقف عاجل وحازم للتصدي لهذا العدوان المستمر، وتدعو في هذا السياق لإلغاء الاجتماع المرتقب لمجموعة "النقب" المزمع في المغرب، والتجميد الفوري للاتصالات العربية الإسرائيلية.