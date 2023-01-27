«القومي للإعاقة»: «حياة كريمة» نموذج عبقري يراعي احتياجات ذوي الهمم

أكدت الدكتورة إيمان كريم؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والتي تعد بمثابة النموذج العبقري، حيث حققت رقما قياسيا في تطوير القرى المصرية، ووضعت نصب أعينها جميع أفراد المجتمع، لاسيما المواطنين من ذوي الإعاقة، وراعت تطبيق كود الإتاحة في القرى التي يتم تطويرها، فضلا عن تقديم الدعم والحماية المجتمعية لهم.

جاء ذلك خلال كلمتها بندوة "مصر الأردن.. تبادل الخبرات نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 بالتجمع الخامس وذلك بحضور السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية بالقاهرة والدكتور مهند العزة الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن.

وأشارت إلى أن كود الإتاحة يأتي على أجندة أولويات المجلس، وهناك متابعة مستمرة لتطبيق هذا الكود في المشروعات المختلفة التي تتم في الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن المجلس يتابع باستمرار معدلات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، ويعمل من أجل المساهمة في الإسراع بإصدارها.

وأضافت أن الدولة المصرية حققت نجاحا ملحوظا في ملف الإعاقة بإصدارها لعدد من التشريعات الخاصة بذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئاسة الجمهورية، منها دستور عام 2014 الذي نص على حقوق ذوي الإعاقة في 8 بنود، والقانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم (11) لسنة 2019 الخاص بتأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو جهة مستقلة تتابع إنفاذ القانون رقم (10) لسنة 2018، وتتصدى لأي انتهاك أو تنمر.

ونوهت بأن مشاركة المجلس للمرة العاشرة على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذه الفئة، ويشير إلى أنها قطعت شوطا كبيرا في تحقيق التنمية الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الدمج المجتمعي ورفع الوعي لكافة أفراد المجتمع دون تمييز.

وتابعت أن المجلس تمكن من عرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في جناحه خلال الدورات السابقة للمعرض، كما عمل على ترجمة ندوات المعرض وأحداثه المختلفة خلال دوراته السابقة، من خلال مبادرة "معرض الكتاب بلغة الإشارة"، التي تم إطلاقها منذ 7 سنوات، حيث تم ترجمة نحو 70% من ندوات المعرض وأحداثه للغة الإشارة في عام 2019، ويستكمل المجلس مبادرته خلال الدورة الحالية بمشاركة 15 مترجما ومترجمة.

وأوضحت أن تبادل الخبرات على المستويين العربي والدولي يساعد على تكاتف الجهود من أجل تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ويساهم في حصولهم على الحقوق والخدمات التي كفلها لهم الدستور والقوانين المختلفة التي تترجم إلى قرارات وبرامج ومشاريع.

واستطردت أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع بروتوكول تعاون بين المجلسين المصري والأردني في إطار تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الإعاقة.

من جهته، قال السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية؛ "إن الأردن بدأ في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عقود، حيث وضعت العديد من التشريعات الخاصة بتمكين ودمج وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأشار - خلال كلمته في الندوة - إلى أن هناك أنشطة ثقافية متميزة تعقد بشكل دوري بين مصر والأردن، بشكل أسبوعي أو شهري على الأكثر، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور مهند العزة، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن؛ إن المملكة الأردنية خاضت نضالا وكفاحا في مجال الإعاقة لتصل إلى ما هي عليه، حتى أصبح لها الريادة في هذا الملف الهام من بين الدول العربية.

وأوضح أن قاطرة التغير في أي دولة يلزمها الإرادة السياسية الداعمة لملفاتها لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف، لافتا إلى أن هذه الإرادة كانت موجودة في المملكة الأردنية، من خلال إعطاء توجيهات للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتقديم مشروع قانون يحمي ويعزز حقوق ذوي الإعاقة، واستغرق صياغة مسودات هذا القانون التي بلغ عددها 10 مسودات 24 شهرا، ليخرج هذا القانون الذي وضع تعريف متسع لمفهوم الإعاقة إلى النور.

وأشار إلى أن الأردن ومصر تتشابهان في العديد من النسق كاللغة والثقافة، وسمحت آفاق التعاون المشترك بين البلدين في تحقيق تنمية واسعة في ملف الإعاقة.

فيما قالت ندى ثابت عضو مجلس النواب؛ "إن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كانت بداية الانطلاق للاهتمام بحقوق هذه الفئة، وتلى ذلك في 2014 اشتمال الدستور المصري الذي صدر في نفس العام على 8 مواد خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم صدور القانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعقبه صدور قانون تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019.

وفي نهاية الندوة قدمت الدكتورة إيمان كريم درع المجلس للسفير الأردني أمجد العضايلة، والدكتور مهند العزة الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن، تقديرا لجهودهم في دعم قضية الإعاقة وحرصهم على تبادل الخبرات مع مصر في هذا المجال.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 المقامة بالتجمع الخامس خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2023، للمرة العاشرة على التوالي بالجناح المخصص له رقم (B13) في صالة (3)، ويتيح المجلس بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب مجانية الدخول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للأشخاص ذوي الإعاقة.