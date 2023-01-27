الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أذربيجان تعلن مقتل رئيس جهاز الأمن إثر هجوم مسلح على سفارتها بطهران

إيران
إيران

أعلنت السلطات الأذربيجانية، اليوم الجمعة، مقتل رئيس جهاز الأمن في سفارة أذربيجان في طهران إثر تعرض مقر السفارة لهجوم مسلح صباح اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية صباح اليوم، إن رئيس جهاز الأمن بسفارة البلاد في إيران لقى مصرعه خلال التصدي لهجوم مسلح على السفارة.

وأفادت وسائل إعلام أذربيجانية بأن أورخان عسكروف، رئيس جهاز الأمن بالسفارة، لقي مصرعه أثناء التصدي للهجوم، فيما أصيب شخص آخر بجروح.

وذكرت وسائل الإعلام أنه تم اعتقال مشتبه بتنفيذه الهجوم على مقر السفارة الأذربيجانية.

كما فتح الجانب الأذربيجاني تحقيقا عاجلا في الحادث.

أذربيجان طهران إيران السلطات الأذربيجانية ئيس جهاز الأمن هجوم مسلح

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