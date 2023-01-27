حضور الرئيس السيسى احتفالات يوم الجمهورية الهندى يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالات الهند بـ"يوم الجمهورية"، بالإضافة إلى عدد من الأخبار ذات الشأن المحلي والعربي والعالمي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.

تحت عنوان "السيسي ضيف شرف الاحتفال"، قالت صحيفة الأهرام: شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي كضيف شرف رئيسى أمس فى احتفالات الهند بعيد الجمهورية بالعاصمة نيودلهى، بمشاركة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى ورئيسة الهند دروبادى مورمو وكبار رجال الدولة الهندية.

وأوضحت الصحيفة أن مراسم الاحتفال بدأت بإطلاق المدفعية الهندية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس، وتم تقديم عروض عسكرية للقوات المسلحة الهندية لأحدث المعدات والأسلحة الهندية، وعزفت فرقة الموسيقى العسكرية الهندية السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية خلال الاحتفال العسكرى، وتم رفع العلم المصرى خلال عزف السلام الوطنى.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة المصرية شاركت فى عروض الاحتفال، رافعين أعلام مصر والقوات المسلحة، مرددين نشيد "يا أحلى اسم فى الوجود يا مصر"، وسط تصفيق حار من جميع الحضور.

كما قدمت القوات المسلحة الهندية عروضا جوية عسكرية من مختلف أنواع الطائرات، ثم تم عرض مجموعة من الفقرات الفنية الشعبية لعدد من الولايات الهندية المختلفة، واختتم الاحتفال بعزف السلام الوطنى الهندى.

وفي نفس السياق، وتحت عنوان "تكثيف التعاون السياسى والأمنى مع الهند"، نقلت الصحيفة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى تأكيده أن ما يجمع بين مصر والهند من قواسم مشتركة ومصالح متبادلة وروابط ثقافية وثيقة يجعل من البلدين الصديقين جسرا مهما للتلاقى والحوار والتعاون، ويضع على كاهلهما مسئولية مشتركة لنشر مبادئ وقيم العدالة والسلام والمساواة والتسامح، ونبذ العنف، والاحترام المتبادل بين الشعوب.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى كلمة الرئيس السيسى خلال مأدبة العشاء الرسمى بالقصر الجمهورى الهندى، التى أقامتها السيدة دروبادى مورمو، رئيسة الهند، تكريما له.

وفى السياق نفسه، عبر ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، عن شكره وتقديره الرئيس السيسى على تشريفه بحضور احتفالات بلاده بيوم الجمهورية، ووصفه فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر بالحضور المهيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر والهند أصدرتا بيانا مشتركا بمناسبة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى العاصمة نيودلهى وبحسب البيان، قرر الزعيمان السيسى ومودى الارتقاء بعلاقات الجانبين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية التى تغطى المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة.

وثقافيًا، وتحت عنوان معرض الكتاب: إقبال كثيف من باب “الفسحة والثقافة”، قالت صحيفة الأخبار: عندما تتلاقى "الفسحة" و"الثقافة" يُصبح الأمر أكثر سهولة ويسرا، تصادف أن يكون اليوم الأول الذي يفتتح فيه معرض الكتاب أبوابه للجمهور أمس عطلة رسمية بمناسبة عيد الشرطة ليلتقى مع إجازة منتصف العام الدراسي؛ ما دفع الناس إلى زيارة المعرض بشكل كبير عندما توافدت أعداد كثيفة على المعرض.

وأوضحت الصحيفة أن المعرض تميز هذا العام بالتنظيم المميز الذى جعل توافد الجمهور سلسا، وقد أسهم في ذلك شباب فريق "أنا متطوع التابع لوزارة الشباب والرياضة والذين انتشروا خارج وداخل الصالات لمساعدة الجماهير في الوصول للأجنحة ودور النشر".

وأشارت الصحيفة إلى أن أجنحة وصالات المعرض شهدت إقبالًا كثيفًا من الشباب الذين استهلوا يومهم بالبحث عن أماكن التخفيضات التي تُقدم عروضًا مختلفة مثل الهيئة العامة للكتاب وسور الأزبكية والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومى للترجمة، وكذلك دور النشر المختلفة.

واقتصاديا، وتحت عنوان 200 مليار جنيه استثمارات جديدة للصناعة توفر 150 ألف فرصة عمل، نقلت صحيفة الأخبار، عن مينا ويليم المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، تأكيده أن المبادرة تستهدف إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه مما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع القادمة.

وأوضح أنه عقب الانتهاء من المرحلة الأولى للمبادرة، والتي تتمثل في توفير المنتج المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية والواردات تأتى المرحلة الثانية، حيث تستهدف جعل مصر مركزا صناعيًا للشرق الأوسط وإفريقيا.

ولفتت إلى أن المبادرة تأتى لدفع قطاع الصناعة في مصر الآفاق جديدة؛ بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة "حياة كريمة" بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، وانطلاقًا من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية ونظرًا لأهمية الصناعة في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد.

وعربيا، وتحت عنوان: مجزرة جديدة في جنين.. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 16، قالت صحيفة الأخبار، استشهد ۹ فلسطينيين بينهم مسنة وأصيب ١٦ آخرون بينهم ٤ في حالة خطيرة في مجزرة دموية جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة فيما دعت السلطة الفلسطينية إلى تحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأشارت الوزارة إلى أن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية متهمة الجيش الإسرائيلي باقتحام مستشفى جنين الحكومي، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل متعمد بداخله.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مى كيلة، تأكيدها أن قوات الاحتلال اقتحمت، صباح أمس المستشفى الحكومي في مدينة جنين، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بقسم الأطفال؛ ما دفع الأمهات إلى الفرار بأطفالهن المرضى بعد إصابتهم بحالات اختناق.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول سيارات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى، وأشارت إلى أنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولى ومنظمة الصحة العالمية لوقف هذه الانتهاكات.

وفي نفس السياق، وتحت عنوان: مصر تدعو لوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية، قالت صحيفة الجمهورية: أدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني صباح أمس ما أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين حتى الآن ووقوع إصابات عديدة.

وبحسب الصحيفة، فقد دعت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية ــ إلى الوقوف الفورى لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتى تهدد بخروج الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية عن السيطرة، محذرة من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضى الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر أعادت التأكيد أن استمرار مثل تلك الاعتداءات على الأرواح والممتلكات الفلسطينية يزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطينى ويقوض من كافة الجهود التي تسعى إلى إعادة احياء عملية السلام وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بقطاع البترول، وتحت عنوان: الغاز المصرى يشغل المدن الصناعية الأردنية، قالت صحيفة "الجمهورية"، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع نظيره الأردني الدكتور صالح الخرابشة بحثا خلالها الاستراتيجيات التي تم وضعها لتأمين توفير وتتويع مصادر الطاقة بين البلدين طبقاً وللآليات التي تحافظ على أمن الطاقة في كليهما، وخطط واستراتيجيات الحكومتين في التعامل مع مشروعات تنمية الغاز الطبيعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجانبين بحثا أوجه التعاون الثنائى والاستفادة من تبادل الخبرات واستغلال كافة الطاقات تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في كلا البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردني الملك عبدالله الثانى بدراسة تنفيذ مشروعات مشتركة، مما يعظم المردود الاقتصادى على البلدين الشقيقين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال زيارة الوزير الحالية للأردن، وعقب المباحثات شهد الوزيران توقيع اتفاق تنفيذ تسهيلات توصيل الغاز الطبيعى لمدينة القويرة الصناعية في العقبة الأردنية بحضور نايف الفايز رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.