إيجار شقة السبب.. تفاصيل سحل طفل غارق فى دمائه أمام المواطنين بالمعصرة

كشف مصدر أمني تفاصيل قيام أحد الأشخاص بالاعتداء بالضرب على طالب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المعصرة وسحله أمام المارة بسبب خلاف بين المتهم ووالدة المجني عليه بسبب إيجار شقة.

بداية الواقعة

كانت البداية عندما تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغا من سيدة يفيد بتعرض نجلها للضرب والسحل وإحداث إصابات به.

تحريات المباحث

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجني عليه (طالب - مقيم بدائرة القسم) مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، وتبين وجود خلافات حول الجيرة بين والدة المجنى عليه وأحد جيرانهم بسبب ايجار شقة ومقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين قيامه بالاستعانة بـ (عاطلين - مقيمين بالجيزة) لارتكاب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة الثابته والمتحركة تم ضبطهما وبحوزتهما دراجة نارية "بدون لوحات"والمستخدمة فى الواقعة.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من الأول، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وأيدت والدته ما سبق، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة جنحة الضرب

حدد القانون عدة عقوبات وأكثر من وصف لجرائم الضرب فعقوبة جنحة الضرب لا تعد واحدة لجميع الحالات، فقد تختلف هذه العقوبة باختلاف الحالة التي وقع بها الضرب على المجني عليه، والأداة التي استخدمها الجاني، أيضًا ما أفضت إليه هذه الجريمة من آثار.

في حال وقع ضرب من الجاني على المجني عليه ولكن لم ينجم عن هذا الضرب أي أي جرح أوذي بالمجني عليه فحينها تكون مدة العقوبة قصيرة ولا تزيد عن 20 يوما حبس.

أما في حال كانت جنحة الضرب التي وقعت بالمجني عليه تسببت له في ضرر كبير؛ كالعجز أو حدوث أي مرض منعه من القيام بالأشغال المُلقاة على عاتقه، في هذه الحالة تزيد مدة العقوبة عن 20 يوما.

ويكون للتقرير الطبي دورا هاما في تحديد مدى العقوبة على الجاني في عقوبة الضرب حيث إذا اثبت التقرير الطبي أنه تم الاعتداء على المجني عليه من قبل الجاني بواسطة أداة حادة، حينها يكون عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوما بالحبس مع الإعفاء من الغرامة.