الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدفع بـ 9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق فى مخزن كيماويات بشبرا الخيمة

حريق فى مخزن كيماويات
حريق فى مخزن كيماويات

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حريقًا داخل مخزن كيماويات بالطابق الأرضي فى عقار مكون من أربعة طوابق بشارع الشعراوى القديم. 

وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق فى مخزن كيماويات بالطابق الأرضي داخل عقار مكون من 4 طوابق بشارع الشعراوى القديم بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق بإشراف العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، وتم الدفع بـ 9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على ارواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب فى مصنع للحصر بشارع كريستال عصفور بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية دون وجود أي إصابات أو خسائر فى الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الاهالى بنشوب حريق داخل مصنع للحصر بمنطقة كريستال عصفور بحى غرب شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالمحافظة وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على ارواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية العميد هيثم شحاته سيارات إطفاء محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية مدينة شبرا الخيمة حريق مخزن كيماويات نشوب حريق

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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