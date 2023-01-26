«هيلدا لوقا» تكشف بداياتها في عالم البيزنس وسر دعم زوجها لها

قالت عضو لجنة تحكيم "شارك تانك" والمتخصصة بقطاع الأزياء، هيلدا لوقا، إنها بدأت اقتحام مجال العمل بعمر مبكر للغاية، حيث التحقت بالعمل في الشركات العالمية منذ أن كان عمرها لا يتخطى 17 عامًا.

"شارك تانك"

وأكدت هيلدا لوقا، خلال لقائها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها لم تكتفى بالعمل في الشركات العالمية على الإطلاق بل حرصت في تدشين بعض المشروعات الصغيرة التابعة لها والتي كانت تنال الفشل في البداية، وبالرغم من هذا الفشل إلا أنها لم تيأس على الإطلاق وكانت تحاول مرات ومرات.

الصناعات المصرية المحلية

وأضافت في حديثها، أن الحس الوطني بداخلها كبير للغاية، معبرة: "أثناء ثورة يناير البرندات غير الوطنية كانت مكتسحة السوق وحسيت بغيرة كبيرة جداً، ووقتها قررت أعمل بيزنس لكل حاجة تصنيعها محلي ومصر تستاهل ده، وجوزي كان من أكبر الشخصيات اللي دعمتني في بداية حياتي العملية".