الرئيس السيسى يؤكد الاستعداد لتقديم الدعم لمجموعة "أدانى" العالمية ومشروعاتها فى مصر

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ترحيبه باهتمام مجموعة (أداني) الاقتصادية بالاستثمار في مصر، مؤكداً الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم للمجموعة ومشروعاتها المستقبلية التي تخطط لإقامتها في مصر، خاصةً من خلال التعاون مع صندوق مصر السيادي المصري، لاسيما فيما يتعلق بالمواني في ضوء امتلاك مصر، سلسلة موانئ حديثة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم /الخميس/، بمقر إقامته بالعاصمة الهندية (بنيودلهي)، جوتام أداني رئيس مجموعة "أداني" الهندية العالمية العملاقة، التي تمتلك منظومة شركات تعمل في قطاعات متنوعة، خاصة البنية التحتية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن رئيس مجموعة (أداني) أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيراً إلى حرص المجموعة على تطوير التعاون مع مصر، في ظل ما يلمسونه من إرادة قوية وقرار سياسي داعم على أعلى مستوى في مصر؛ لدفع التنمية في ظل مناخ استثماري جاذب ومستقر؛ وهو ما يتسق مع سعي مجموعة "أداني" للتوسع عالمياً في ضوء التوجه الاستراتيجي الجديد لها، حيث تقوم ببحث ودراسة فرص الاستثمار الجاذبة في العديد من الأسواق الناشئة بالدول الصديقة للهند، مؤكداً في هذا الإطار اعتزامه لعقد شراكات بين مجموعته وصندوق مصر السيادي، نظراً للنشاط المتعدد للصندوق والمرونة التي يتمتع بها.

وأضاف متحدث رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث بشأن الآفاق الاستثمارية لمجموعة "أداني" في قطاعات البنية التحتية في مصر، خاصةً قطاعات الموانئ والمطارات، ومجمعات الطاقة الجديدة والمتجددة للشمس والرياح وشبكات النقل والتوزيع المرتبطة بها، ومراكز البيانات وشبكات الكابلات البحرية والأرضية المرتبطة بها، فضلاً عن المناطق الصناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.