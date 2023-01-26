«نصير» بمعرض الكتاب: هناك ضرورة ملحة لوضع تشريعات تصون حقوق الملكية الفكرية

شارك النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ في مؤتمر "الملكية الفكرية" المقام على هامش الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وجاء تحت عنوان (تشريعات حماية الملكية الفكرية وتحديات المستقبل).

قال اللواء طارق نصير إننا نعيش الان في عالم ملئ بالتحولات والتغيرات والمستجدات في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات وخاصة على المستوى التكنولوجى إذ من شأن هذة التطورات أن يكون لها وقع حاسم على مشهد الملكية الفكرية الراهن، منها على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة حيث يعدان مجالين رئيسيين من المجالات التي تشهد تطورات تكنولوجية وعلمية ويثيران تحديات مهمة أمام الملكية الفكرية.

وأشار إلى أن مستقبل الأمم يعتمد اعتماداً كبير على ما يمتلكه من علم سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى العسكري ولو كانت الموارد الطبيعية قابلة للنضوب حتى لو على المدى البعيد فإن الإبداع البشري غير قابل لذلك وهنا تكمن أهمية العمل على النهوض بهذا الإبداع من ناحية وحمايته من ناحية أخرى، وهنا يبرز الحديث عن دور حقوق الملكية الفكرية في حماية الابتكار ودعم القدرة التنافسية.

إذ أنه من خلال توفير الحماية والدعم المناسبين للملكية الفكرية يستطيع المبتكرون إحداث التغيير والمساعدة على تعزيز التطورات في مختلف المجالات من أجل تحسين النتائج على كافة المستويات بمعنى اكثر وضوحا وتحديدا فهناك علاقة ارتباطية مباشرة بين حماية حقوق الملكية الفكرية و النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وذلك من خلال الابتكارات والمشاريع الجديدة والمتطورة.

وأكد نصير، على ضرورة التوعية برؤية الدولة للملكية الفكرية واستراتيجية الدولة في هذا الشأن وتداخل الملكية الفكرية في شتى مناحي الحياة اليومية وعلاقة تكنولوجيا المعلومات بهذه الاستراتيجية لتتواكب مع مستجدات العصر الخاصة بحقوق الملكية الفكرية في شتى المجالات.

وطالب وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالتعاون والإسراع والإسهام في خروج قانون الملكية الفكرية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية للدولة المصرية.