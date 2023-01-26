هشام عزمي: «مؤتمر البرنامج المهني يُعبر عن رؤية الدولة لحماية الملكية الفكرية»

انطلقت اليوم الميس، النسخة الأولى من مؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، ضمن فعاليات البرنامج المهني للدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.



وأكد الدكتور هشام عزمي، خلال كلمته نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: “يسعدني أن أرحب بحضراتِكُم في مستهل هذا المؤتمر المهم الذي ينعقد تحت عنوان (الملكية الفكرية: حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة)، هذا المؤتمر الذي يُعبر عن رؤية الدولة ويبرهن على إرادتها في دعم حماية الملكية الفكرية برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأضاف: “المؤتمر هو الأول من نوعه بعد تدشين مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر الماضي، وذلك من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض في مجلس الوزراء، وجاء إطلاق الاستراتيجية إدراكا من الدولة وإيمانًا منها بدور حماية الملكية الفكرية في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة في إطار رُؤية مصر 2030”.

وأوضح أن هذه الرؤية التي تتضمن الملكية الفكرية كركيزة أساسية من ركائزها بغية أن تَكُونَ حَافِزًا للأفراد لمواصلة الإبداع بشتى صوره وإشكاله في الجمهورية الجديدة، وهو ما يظهر جليا في عنوان هذا المؤتمر ومحاوره، وقد كَانَ لِمصر باع طويل فيما يتعلق بالانضمام للعديد من الاتفاقيات و المُعَاهَداتِ الدُوَلِيةِ فِي مَجَالِ حُماية الملكية الفكرية، حَيثُ وَصَلَ عَدَدُ الاتفاقيات والمعاهدات التي قامت مصر بتوقيعا تسعة اتفاقيات ومعاهدات خلال ما يزيد عن ثمانين عاماً.

ومن ناحية أخرى، نص الدستور المصري في مادته رقم 69 على حماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، بالإضافة إلى القَانُونِ، وهكذا، فلقد كَانَ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية استكمالا للعديد مِن الخُطُواتِ التي تم اتخاذها على مدى عقود من الزمن.

وأشار إلى أن المؤتمر، يطرح من خلال جلساته النقاشية، العديد من الآراء والمقترحات لمجموعة من الخُبَراءِ يمثلون أهم المُنظَمَاتِ وَالاتِحَادَاتِ والوزارات المصرية والعربية والدولية المنوطة بهذا الشأن، إضافة إلى تسليط الضوء على رُؤيَةِ الدولة المصرية واهتمامها بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وخاصةً حَق المُؤلِفِ والنَّاشِرِ عَلَى المُستَويين المحلي والدولي، فان وزارة الثقافة ستقوم بطرح التوصيات التي يتمخض عنها المؤتمر على اللجنة المسئؤلة عن الاستراتيجية الوطنية.

شارك في فعاليات إطلاق النسخة الأولى من المؤتمر كل من الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نائبا عن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني،دكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اللواء عاصم الشريف مدير الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية، خوسيه بورغنيو"، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، محمد رشاد عبده رئيس رئيس اتحاد الناشرين العرب، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعدد كبير من الناشرين والمهتمين بصناعة النشر.