ضمن جولة مفاجئة.. وزير الصحة يتفقد عدد من مستشفيات الجيزة

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بانتظام العمل والحضور للأطباء والتمريض، بمستشفيي الشيخ زايد التخصصي، والشيخ زايد المركزي، موجهًا بصرف مكافأة مالية للفرق الطبية المتواجدين على رأس العمل اليوم، تحفيزًا لهم، فيما وجه برفع كفاءة مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية المفاجئة، اليوم الخميس، لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الجيزة، يرافقه الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وذلك لمتابعة العمل وخطة الطوارئ بالمستشفيات، وتذليل العقبات أو التحديات التي قد تواجه استمرارية العمل بالقطاع الطبي، تزامنًا مع العطلات الرسمية لعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته الميدانية بزيارة مفاجئة لمستشفى 6 أكتوبر المركزي، حيث تفقده أقسام الطوارئ ، وحدة الرعاية المركزة، واطلع على الحالة الصحية للمرضى من خلال الأطباء المختصين المتابعين لحالتهم الصحية، ووجه باستحداث ورفع كفاءة أقسام المستشفى وعلى رأسهم القسم الداخلي، وزيادة سعته السريرية، وذلك وفقا لجداول التطوير، مع مراعاة استمرار تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين دون تأثر، بالإضافة إلى اطلاعه على نسب الإشغال والترددات بالمستشفى، ووجه بالاهتمام بالصيانات الدورية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير راجع المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، ثم توجه إلى وحدة الأطفال المبتسرين، للاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة، وتأكد الوزير من حصول الأطفال على كافة أوجه الرعاية الصحية.

وتابع أن الوزير استكمل جولته بزيارة مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مؤكدًا على أهميتها من حيث موقعها الاستراتيجى، في سرعة استقبال وإسعاف وتقديم الخدمات الطبية لمصابي الحوادث الطرق السريعة، وتشمل (الصحراوي، الواحات، الدائري، طريق الضبعة ودهشور)، وتعمل بطاقة 151 سرير تضم (العناية المركزة، الداخلي، المبتسرين) وحرص على تفقد أقسام (القسطرة القلبية، الطوارئ) بالإضافة إلى وحدة العناية المركزة، كما تفقد قسم الأشعة ويضم أحدث أجهزة الأشعة عالميًا وتشمل (العادية، رنين، سونار، ماموجرام).

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أيضًا ووحدة زرع الكبد، والتي قامت بإجراء 70 عملية زراعة كبد ناجحة منذ افتتاح الوحدة في عام 2016، فيما راجع نسب الإشغال والترددات اليومية، والتي بلغت أعلى من معدلاتها الطبيعية، واطلع على انتظام خطة العمل بمبادرات رئيس الجمهورية، ومنظومة قرارات نفقة الدولة، والتي بلغت 112 ألف قرار علاجي خلال عام 2022، مشيدًا بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وانتظام الفرق الطبية العاملة، بالإضافة للموظفيين الإداريين والعمال الفنيين.

وأكد أن الوزير حرص على الاطلاع على خطة التشغيل بالعيادات المسائية، بقوة 12 عيادة تشمل تخصصات مختلفة منها (العظام، الباطنة، المخ والأعصاب، الأطفال، الأنف والأذن، التخدير، الأسنان، العلاج الطبيعي)، موضحًا أنه وجه بمراجعة التشطيبات النهائية للمستشفى ورفع كفائتها، بالإضافة إلى إعداد تقرير حول مقترح للتوسع في المستشفى من خلال زياة عدد المبانى، وتقديم تغطية صحية شاملة للمواطنين.

ولفت المتحدث الرسمي للوزارة، الى ان الوزير اختتم جولته الميدانية، بزيارة مستشفى الشيخ زايد المركزي، مشيدًا بانتظام عمل الفريق الطبي، خاصةً بأقسام الطوارئ والاستقبال، حيث تفقد أقسام (الطوارئ، الملاحظة للرجال، الاستقبال)، وحرص على الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى المتواجدين بأماكن الاستقبال وغرف الإقامة الداخلية، كما اطلع على نسب الترددات اليومية للمستشفى.

ونوه إلى، أن الوزير وجه بتوفير أطباء بتخصصات الجراحة والعظام للمستشفى، وذلك من خلال التنسيق بين المستشفيات، وفقًا لخطة محددة حتى لا يؤثر على المنظومة الصحية بالمحافظة، كما وجه بضرورة توفير كافة الاحتياجات والأدوات الطبية اللازمة للمستشفى، بما ينعكس على ضمان استمرارية العمل بها، مشيرًا إلى إعداد لجنة لتطوير المستشفى على وجه السرعة، والبدء في تنفيذ إجراءات رفع الكفاءة والتطوير.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قام بزيارة مفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظات القليوبية شملت (أبو المنجا المركزي، النيل للتأمين الصحي، قليوب التخصصي)، وذلك للتأكد من سير العمل بالقطاع الطبي.