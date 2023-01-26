الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بدء ندوة «أحمد عمر هاشم: إمام المحدثين» بقاعة فكر وإبداع فى معرض الكتاب «صور»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة "أحمد عمر هاشم: إمام المحدثين" فى قاعة "فكر وإبداع"؛ لمناقشة كتاب أيمن السيسى الذى يحمل نفس عنوان الندوة.

وقال الكاتب الصحفى أيمن السيسى، إن الأزهر قيمة كبيرة جدًا، وإن تكليفه بهذا الكتاب كان من الدكتور حسين عويضة من جامعة الأزهر لتعظيم قيمة علماء الأزهر، وهو تكليف أعتبره بمثابة شرف كبير بالنسبة لى.

وأضاف، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب ٥٤ ، أن هذا الكتاب أنجزه فى غضون ثمانية شهور، وأن الدكتور أحمد عمر هاشم يستحق أن يكتب عنه فى مجلدات وليس كتابا واحدا.

الأزهر فكر وإبداع السيسي كتاب ايمن السيسى حسين عويضة معرض الكتاب

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