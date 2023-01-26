البترول توقع اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعى إلى مدينة القُويرة الصناعية بالأردن

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار زيارته الحالية إلى الأردن، جلسة مباحثات مع نظيره الأردني الدكتور صالح الخرابشة.

وبحث الوزيران استراتيجيات تأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بين البلدين والآليات التي تحافظ على أمن الطاقة في كليهما، وخطط واستراتيجيات الحكومتين في التعامل مع مشروعات تنمية الغاز الطبيعي.

كما بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي والاستفادة من تبادل الخبرات واستغلال الطاقات تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في كلا البلدين للرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردني الملك عبدالله الثانى بدراسة تنفيذ مشروعات مشتركة، مما يعظم المردود الاقتصادي على البلدين الشقيقين.

وعقب المباحثات شهد الوزيران توقيع اتفاق تنفيذ تسهيلات توصيل الغاز الطبيعي لمدينة القُويرة الصناعية في العقبة الأردنية بحضور نايف الفايز، رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث وقع الاتفاق المهندس فؤاد رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعى، وحسين الصفدى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير العقبة.

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عقب توقيع الاتفاق أنه يأتي امتداداً لأعمال الشركات البترولية المصرية التي تعمل على تنفيذ مشروعات شبكة الغاز الطبيعى داخل الأردن الشقيق، متمثلة في شركة فجر التي تقوم بدور بارز في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعى داخل الأردن خلال السنوات الأخيرة، بما أسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين، مؤكداً حرص مصر المتواصل على تقديم خبراتها الطويلة في مشروعات الغاز الطبيعى للأشقاء في الأردن في إطار التكامل بين البلدين في هذا القطاع الحيوي والذي يعود بالنفع على الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف الملا أن تطوير التكامل والتعاون بين البلدين له أولوية خلال المرحلة المقبلة في ضوء الدور المهم الذي تلعبه شبكة الغاز الطبيعي الممتدة بين مصر والأردن والتي تعد أساسا قويا لتطوير التعاون وتعظيم الاستفادة من مصادر الغاز الطبيعي، وأشاد بالتعاون المثمر بين شركة فجر الأردنية المصرية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن فى تنفيذ مثل تلك المشروعات الاستراتيجية لتغذية المدن الصناعية بالغاز الطبيعي.

من جانبه قال الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى، إن هذا المشروع يأتي استكمالا لجهود كبيرة لإنجاز توصيل الغاز الطبيعي للصناعات في ظل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار بالأردن، مؤكداً أهمية الغاز الطبيعي في تخفيف تكلفة الإنتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية، وأشاد بالدور الذي قامت به شركة فجر الأردنية المصرية والتعاون المثمر بينها وبين شركة تطوير العقبة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأردني.

ويُعد مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية بالغاز مشروعاً اقتصادياً يدعم الصناعة الوطنية الأردنية ويساعد في تخفيض التكلفة التشغيلية للمصانع مقارنة بأنواع الوقود الأخرى ويساعد على خفض الانبعاثات الكربونية، بما يحافظ على البيئة ويُمكن تلك الصناعات للدخول في المنافسة العالمية وزيادة صادراتها.