الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 320 شيكارة سكر أبيض تمويني قبل تهريبها بأسيوط

ضبط سكر ابيض بأسيوط
ضبط سكر ابيض بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن أجهزة الرقابة التموينية بالمحافظة تمكنت من ضبط 320 شيكارة سكر تمويني أبيض مخصص للبطاقات التموينية يقدر بـ 16 طنًا وذلك بمركز أبوتيج، خلال إحدى الحملات التفتيشية التي تتم دوريًا بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومنع التلاعب بالأسعار ورصد أية حالات مخالفة وذلك في إطار الدور الرقابي للمحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات على الأسواق للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق والبيع بأسعار مناسبة تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكل فئات المواطنين وكذلك التأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية.

من جهته، أوضح محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، أنه تم تنظيم حملة تموينية بمركز أبوتيج بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة العميد حازم عاطف، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط بالمتابعة الدورية للأسواق بهدف إحكام الرقابة على كل السلع وتم المرور على المخابز البلدية والبدالين التموينيين والأنشطة التجارية لضبط المخالفين للقوانين والقرارات التموينية.

وتمكنت الحملة من ضبط 16 طن سكر أبيض تمويني معبأة داخل 320 شيكارة مخصصة للبطاقات التموينية بناحية قرية باقور التابعة لمركز أبوتيج بحضور الوليد محمد مدير إدارة تموين أبوتيج، وخالد الشاعر، رئيس الرقابة التموينية بالإدارة.

وجرى مصادرة الكمية، لافتًا إلى استمرار الحملات التموينية على مدار اليوم لضبط الخارجين على القوانين والقرارات لحفظ وتحقيق الأمن والسلامة للغذاء وقوت المواطنين.

ضبط سكر ابيض بأسيوط
ضبط سكر ابيض بأسيوط
ضبط سكر ابيض بأسيوط
ضبط سكر ابيض بأسيوط
ضبط سكر ابيض بأسيوط
ضبط سكر ابيض بأسيوط
ضبط سكر ابيض بأسيوط
ضبط سكر ابيض بأسيوط
ضبط سكر ابيض بأسيوط
ضبط سكر ابيض بأسيوط
الأجهزة التنفيذي الحملات على الأسواق السلع والمواد الغذائية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الممارسات الاحتكارية تكثيف الحملات علي الأسواق حملات علي الأسواق للبطاقات التموينية

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