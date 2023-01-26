الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

فى مؤتمر حاشد.. «الشعب الجمهورى» يستعرض إنجازات الدولة ويوعى المواطنين بالجيزة

أثناء افتتاح أمانة
أثناء افتتاح أمانة البدرشين

نظم حزب الشعب الجمهوري، بحضور قيادات الحزب، مؤتمرًا حاشدًا بمحافظة الجيزة مركز البدرشين، لإبراز إنجازات الدولة المصرية، وذلك على هامش افتتاح مقر أمانة مركز البدرشين وهو المقر الرابع عشر من مقرات الحزب بالجيزة، وافتتاح الوحدة الحزبية بقرية ميت رهينة بالمركز.

وألقى اللواء محمد صلاح أبوهميلة كلمته والتي دارت حول إنجازات الدولة المصرية وأهمية المشروعات والإنجازات التي نفذتها الدولة والهدف منها محليًا ودوليًا، ودورها في رفع معدلات النمو الاقتصادي المصري رغم تأثر أغلب الاقتصادات العالمية بالوضع والأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد أبوهميلة على أهمية دور الحزب وأعضائه في توعية المواطن المصري بمواجهة الإعلام المعادي للدولة والذي يحاول النيل من الروح المعنوية للشعب المصري، مؤكدًا على دور الحزب في دعم مبادرات الدولة المصرية ومداومة الحزب على إقامة القوافل الطبية والعلاجية وشوادر ومعارض المواد الغذائية في كل المحافظات والمراكز وغيرها من احتياجات الشعب في هذه الفترة الراهنة.

حضر المؤتمر اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بالجيزة، جمال الشريف، أمين تنظيم الحزب بالجيزة، النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، والأمناء المساعدين تامر عويان، رفعت عطا، شريف أبوالسعود، المهندس سامح عطية، أمين الحزب بالبدرشين، خالد داود، أمين تنظيم البدرشين.

وأشاد المستشار أحمد حبيب، أمين المحافظة، بالمبادرات التي طرحها الحزب وهي "عينيك في عنيا"، و"شتاء دافئ"، وإطعام وغيرها من المبادرات التي تجول في ضواحي محافظة الجيزة.

اللواء محمد صلاح أبو هميلة ألم إنجازات الدولة المصرية بمناسبة عيد الشرطة توعية المواطنين بمحافظة الجيزة حزب الشعب الجمهوري رفع معدلات النمو مؤتمر حاشد مركز البدرشين

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وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

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