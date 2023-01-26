للاستفادة منها.. خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من أهم الوسائل التي تستخدمها فئة ذوي الهمم التي يتجاوز عددها في مصر أكثر من 10 ملايين مواطن حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2022، حيث يبحث الآلاف من ذوي الإعاقة عن بطاقة الخدمات المتكاملة كونها تسهل عليهم حياتهم وحصولهم على الخدمات، كون كارت الخدمات المتكاملة يقدم مميزات متعددة منها الكشف المجاني وإمكانية دمج المعاش.

بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي التي أوضحت أنّ إعاقات المرحلة الثانية وتشمل “الإعاقات السمعية- الإعاقات البصرية - الإعاقات السمع بصرية - الإعاقات المتعددة - قصار القامة، وهم الذين يقل طولهم عن 140 سم - أصحاب أمراض الدم المزمنة - الهيموفيليا- أصحاب الأمراض المزمنة والتي تهدد الحياة" لديهم الإمكانية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، حتى تشمل البطاقة جميع أنواع الإعاقات المنصوص عليها بالمادة الرابعة باللائحة التنفيذية، لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، باستثناء أمراض القلب والاضطرابات.

بطاقة الخدمات الخدمات المتكاملة 2023

وفي إطار تقديم كافة الخدمات للقراء يستعرض «الدستور» في السطور التالية خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2023.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

يستعلم المواطن بـ4 خطوات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من المنزل بعد أن أتاحت وزارة التضامن الاجتماعى رابط خاص لطلبات التقديم والاستعلام عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات المختلفة ويمكن الدخول عليه من هنا.

خدمات موقع كارت الخدمات المتكاملة

بالدخول على الموقع الإلكتروني لكارت الخدمات المتكاملة 3 نجد أنه يوفر ثلاث خدمات رئيسية وهي كالأتي:

1. تقديم طلب على بطاقة الخدمات المتكاملة عن طريق (هذا الرابط ).

2. الاستعلام عن طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة عن طريق (الضغط هنا).

3. حجز موعد للحصول على كارت الخدمات المتكاملة عن طريق (هذا الرابط).

خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

1. قم بتسجيل طلبك من خلال البوابة كارت الخدمات المتكاملة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه.

2. ملء استمارة البيانات الأساسية وهي عبارة عن (مجموعة أسئلة) خاصة بكارت الخدمات المتكاملة.

3. بعد التسجيل يظهر للمتقدم رقم الطلب الخاص به، ويجب حفظه بشكل جيد.

4. استعلم عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية الكارت الخدمات المتكاملة.

أقرأ أيضًا:

عند قبول الطلب الخاص بكارت الخدمات المتكاملة يتم حجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة ويمكن للتقدم الاستعلام ومعرفة الموعد فيما بعد من خلال ذات الأيقونة، وعند معرفته عليه التوجه إلى مكتب التأهيل الذي قام باختياره في الموعد المحدد، وخذ كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بالمتقدم وبناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها، سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإذا كنت تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة أم لا.