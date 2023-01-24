الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من ضمن الموضوعات الهامة التي أثارت اهتمام الكثير ويكثر البحث عنها في الساعات الأخيرة.

خدمات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وتستمر عمليات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة وإستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية .

وتعتبر طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، من الأمور التي تشغل بال الملايين من ذوي الهمم الراغبين، في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، لذلك يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها العديد والتي تشمل كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، والإعاقات المستحقة لبطاقات الخدمات، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وعن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجب اتباع الخطوات التالية:

1 - الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـا.

2 - يدخل المستعلم الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة لذلك ثم يضغط على بحث.

3 - من خلال الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي، يتم تحديد موقف بطاقة الخدمات الخاصة بالشخص كما يتم توضيح إذا كان الطلب قيد الدراسة، أم أنه جرت الموافقة على صدور البطاقة.

الفئات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الإعاقات الآتية تستحق بطاقات الخدمات وهى:

الشلل الدماغي.

كف البصر.

الشلل الرباعي.

فقد السمع التام.

الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

الإعاقات المتعددة.

الإعاقات الذهنية الشديدة.

البتر متعدد الأطراف.

ذوو القزامة.

أو في طرف واحد أو قدم.

شلل الأطفال وشلل الأطفال الشديد اضطراب طيف التوحد.