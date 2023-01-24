الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من ضمن الموضوعات الهامة التي أثارت اهتمام الكثير ويكثر البحث عنها في الساعات الأخيرة.

خدمات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وتستمر عمليات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة وإستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية .

وتعتبر طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، من الأمور التي تشغل بال الملايين من ذوي الهمم الراغبين، في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، لذلك يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها العديد والتي تشمل كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، والإعاقات المستحقة لبطاقات الخدمات، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عن المعاش بالرقم القومي

6 شائعات واجهت «الحماية الاجتماعية» في 2022.. أبرزها «إلغاء تكافل وكرامة»

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وعن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجب اتباع الخطوات التالية:

1 - الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـا.

2 - يدخل المستعلم الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة لذلك ثم يضغط على بحث.

3 -  من خلال الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي، يتم تحديد موقف بطاقة الخدمات الخاصة بالشخص كما يتم توضيح إذا  كان الطلب  قيد الدراسة، أم  أنه جرت الموافقة على صدور البطاقة.

الفئات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الإعاقات الآتية تستحق بطاقات الخدمات وهى:

الشلل الدماغي.
كف البصر.
الشلل الرباعي.
فقد السمع التام.
الشلل النصفي الطولي أو السفلي.
الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.
الإعاقات المتعددة.
الإعاقات الذهنية الشديدة.
البتر متعدد الأطراف.
ذوو القزامة.
أو في طرف واحد أو قدم.
شلل الأطفال وشلل الأطفال الشديد اضطراب طيف التوحد.

بطاقة الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي التضامن وزارة التضامن كارت الخدمات المتكاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

وزير الرى: مصر حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع جنوب السودان

قمة سياحية سعودية خلال معرض سوق السفر العربى بدبى

المشدد 3 سنوات والغرامة لتاجر مخدرات بمدينة نصر

بيان من اتحاد كرة القدم بشأن أزمة مارك كلاتنبرج

وزير التعليم العالى يوقع اتفاقية إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية فى مصر

تعديلات نقل الملكية فى المجتمعات العمرانية تدخل حيز النفاذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله

وزير العدل الفلسطينى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الخان الأحمر مخالفة للقوانين الدولية

تقييم استراتيجى.. كيف تتعامل إسرائيل مع القوى الدولية فى 2023؟