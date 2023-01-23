الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عن المعاش بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي والذي يتيح للحاصلين على المعاش معرفة كافة التفاصيل حوله سواء الاستعلام عن معاش أو تقديم شكاوى، كما توضح كافة المعلومات حول خطوات التقديم في تكافل وكرامة، وتوضح الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة حول معاش تكافل وكرامة مع زيادة عمليات البحث عنها في الساعات الأخيرة .

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن معاش  تكافل وكرامة وذلك من خلال الدخول عبر الرابط التالي من هنا ثم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا والضغط على زر الاستعلام .

رابط الاستعلام عن قبض تكافل وكرامة شهر يناير 2023

التضامن تحدد الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

 ويستطيع الراغبون في الحصول على معاش تكافل وكرامة تقديم شكاوى من خلال الضغط على نفس الرابط السابق وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا والضغط على زر الشكاوى . 

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط لاستمرار حصول المواطنين على معاش تكافل وكرامة ومنها حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، وحضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات .

خطوات التقديم في تكافل وكرامة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات التقديم في تكافل وكرامة وهي التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة ومنها صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر، وصور قسيمة الزواج أو الطلاق، و صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه، صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، وكود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

txt

6 شائعات واجهت «الحماية الاجتماعية» في 2022.. أبرزها «إلغاء تكافل وكرامة»

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، و صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، وصورة اقرار الوصاية للأيتام، صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

اقرأ أيضًا : 

رابط نتيجة الصف الثانى الاعدادى 2022 بالاسم

تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي بوابة الاستعلام والشكاوى معاش التقديم في تكافل وكرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

موعد بدء صرف مرتبات شهر يناير 2023 لموظفي وزارة البترول

المقدم طارق عبد الوهاب| قدم جزءًا من ذراعيه فداءً للوطن.. والرئيس منحه رتبة عقيد

«الداخلية»: تطوير 80 قسم شرطة و138 مركز أحوال مدنية و28 وحدة مرور

السلطات القضائية بلبنان تستأنف التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

توقيع بروتوكول ثلاثى لتنفيذ خدمة الصرف الصحى لقرية نزلة الديب ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية