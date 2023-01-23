رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عن المعاش بالرقم القومي

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي والذي يتيح للحاصلين على المعاش معرفة كافة التفاصيل حوله سواء الاستعلام عن معاش أو تقديم شكاوى، كما توضح كافة المعلومات حول خطوات التقديم في تكافل وكرامة، وتوضح الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة حول معاش تكافل وكرامة مع زيادة عمليات البحث عنها في الساعات الأخيرة .

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك من خلال الدخول عبر الرابط التالي من هنا ثم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا والضغط على زر الاستعلام .

ويستطيع الراغبون في الحصول على معاش تكافل وكرامة تقديم شكاوى من خلال الضغط على نفس الرابط السابق وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا والضغط على زر الشكاوى .

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط لاستمرار حصول المواطنين على معاش تكافل وكرامة ومنها حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، وحضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات .

خطوات التقديم في تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات التقديم في تكافل وكرامة وهي التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة ومنها صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر، وصور قسيمة الزواج أو الطلاق، و صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه، صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، وكود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، و صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، وصورة اقرار الوصاية للأيتام، صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

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