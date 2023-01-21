رابط الاستعلام عن قبض تكافل وكرامة شهر يناير 2023

يزداد البحث عن طريقة ورابط الاستعلام عن قبض تكافل وكرامة شهر يناير 2023 مع بدء صرف المعاش منذ الأحد الماضي للمستفيدين والذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 5.2 مليون أسرة مستفيدة بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه سنويا.





الاستعلام عن قبض تكافل وكرامة شهر يناير 2023

نعرض لكم في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن قبض تكافل وكرامة شهر يناير 2023 وكيفية الاشتراك في البرنامج للاستفادة من المعاش.



يمكن الاستعلام عن قبض تكافل وكرامة شهر يناير 2023 من خلال الرابط الذي تتيحه وزارة التضامن الاجتماعي من هنا https://tk.moss.gov.eg/



حيث يتم الاستعلام من خلال كتابة رقم صاحب كارت تكافل أو كرامة

ثم الضغط على كلمة استعلام لتظهر النتيجة المطلوبة عن قبض معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2023.

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خطوات الاشتراك من أجل قبض معاش تكافل أو كرامة



التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.



موانع صرف معاش تكافل أو كرامة



يمكن الاستفادة من معاش تكافل أو كرامة في حالة عدم وجود أى من موانع الصرف الآتية:

ـ ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر)

ـ إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر)

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ـ ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة)

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجاره (ثلاثة أو أكثر)

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (اشتراك تأمينى)

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (بدون اشتراك تأمينى) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد

ـ إمتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصه ( مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع )

ـ الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

ـ مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا

ـ إمتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء ... )

ـ تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً

ـ عدم الاستدلال على الأسرة فى نطاق الوحدة الاجتماعية ( تجميد لحين التحقق )

ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن ( تجميد لحين التحقق )

