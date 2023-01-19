الخميس 19 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

الكهرباء
الكهرباء

مع كل شهر يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن الاستهلاك إلكترونيًا عبر موقع وزارة الكهرباء في كل البيوت المصرية، بالتزامن مع التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية في مصر.

 موقع وزارة الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

ويمكن من خلال موقع وزارة الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لكل من:

  • شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
  • شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
  • شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

 

ادخل على موقع وزارة الكهرباء من خلال هذا الرابط http://www.moee.gov.eg  .

ثم قم باختيار قسم الخدمات.

أضغط على الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

حدد شركة الكهرباء التابع لها عنوان السكن.

قم بإدخال بيانات الاسم ورقم العداد «10 أرقام» الخاص بفاتورة الكهرباء.

اختر كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء.

 

تسجيل قراءة عداد الكهرباء 

ومع بداية الشهر يقوم المستهلكين بتسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع وزارة الكهرباء باتباع الخطوات التالية:

اولا يتم الدخول على منصة الكهرباء الموحدة من هنا https://eservices.eehc.gov.eg/ 

ثانيًا: اختيار تسجيل قراءة العداد .

ثالثاً: قم بادخال رقم المحمول وكلمة المرور.

وأخيرًا: تسجيل قراءه عداد الكهرباء لشهر الاستهلاك.

 

كيفية حساب استهلاك الكهرباء 

قم بالدخول على الرابط التالي http://www.moee.gov.eg

ملحوظة.. تتيح لك الشاشة حساب تقريبى لاستهلاك الكهرباء فى المنزل

اولا أختر عدد الايام لحساب الاستهلاك ثم ادخل عدد الوحدات من كل جهاز ثم إدخال عدد ساعات الاستهلاك فى اليوم الواحد لهذه الوحدات فيظهر إجمالي الكيلووات المستخدمة لكل جهاز وفي أسفل الصفحة يظهر إجمالي الاستهلاك لكل الاجهزة

تتيح الشاشة إضافة اجهزة أخرى غير المدونة بالاسفل مع إضافة الحمل الفعلي لها وعدد الوحدات وعدد ساعات الاستخدام.

جميع الأحمال المدونة تقاس بوحدة وات في الساعة (و.س)

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد تسجيل قراءة عداد الكهرباء كيفية حساب استهلاك الكهرباء أجازة البنوك الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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