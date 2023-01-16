لليوم الثاني.. وزارة التضامن تواصل صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثتين، صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لليوم الثاني على التوالي عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وذكرت وزارة التضامن، في بيان لها، أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد ارتفع عدد المستفيدين من الدعم النقدي لـ5.2 مليون أسرة، ويتم تمويل 4,6 مليون أسرة من موازنة الدولة، والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

يذكر أن شروط الاستفادة من برنامج “تكافل وكرامة” شملت:

- أن تكون حالة الأفراد المتقدمة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة تحت خط الفقر.

- عدم العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

- عدم العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

- عدم التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة.

- استكمال بيانات التقدم لبرنامج تكافل وكرامة بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

- عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

- عدم وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد مصروفاتها السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

- عدم وجود ملكية للشخص الراغب في التقديم.

المستبعدون من الحصول على معاش "تكافل وكرامة"

- القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضي معاش من تلك الجهات.

- حيازة أرض زراعية تزيد عن فدان.

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر بهدف التجارة.

- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل وسيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.