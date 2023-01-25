الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023.. الأكثر بحثا من المواطنين خلال الأيام الماضية، إذ تقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023.

ويخضع المتقدم إلى الكشف الطبي لإثبات الحالة الصحية التي تؤكد إعاقته ومدى تأثير الإعاقة على حياته، وبعد التقدم للكشف الطبي يتم رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

وترصد الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023.



الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023.. بعد أن يقوم المواطن من ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة بالتسجيل في بوابة الصحة لحجز ميعاد للكشف الطبي، تقوم الوزارة بتحديد موعد للكشف للتأكد من نسبة الإعاقة التي يعاني منها المتقدم، وبعد ذلك تقوم لجنة الكشف الطبي برفع النتيجة عبر موقع المجلس الطبي، وطريقة الاستعلام هي:

أولا قم بالدخول إلى موقع المجالس الطبية لخدمات ذوي الإعاقة www.smcegy.com



سيتم انتقالك إلى صفحة الاستعلام قم بإدخال الرقم القومي لصاحب الطلب.



ثم الضغط على أيقونة بحث.



سيتم انتقالك إلى صفحة النتيجة وإذا تم قبول الطلب يمكنك طباعة التقرير.



في حالة رفض الطلب يمكن للمتقدم إعادة الطلب والذهاب مرة أخرى للكشف الطبي.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023



سنوضح لكم خطوات حجز موعد التقديم في بطاقة الخدمات المتكاملة، وطريقة الحجز هي:



الدخول إلى بوابة المجالس الطبية.

سيظهر أمامك نموذج تقديم حجز الموعد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة (الرقم القومي، الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، الحالة الاجتماعية، محافظة السكن، العنوان، الوظيفة، التليفون، نوع الإعاقة).

ثم الضغط على أيقونة حفظ البيانات.

سيتم تحديد موعد لحجز الموعد، وسيتم إرسال رسالة نصية بموعد الكشف لذلك يجب التأكد من رقم الهاتف المسجل.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة



هناك الكثير من المميزات التي يستفاد منها الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والإعاقة، المميزات هي:

التعيين في الوظائف الحكومية بنسبة 5%.

الجمع بين معاشين.

الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية.

الدمج في الجامعات ومدارس التعليم الأساسي والمعاهد.

الحصول على مسكن مناسب.

الإعفاء من الضرائب والجمارك.

