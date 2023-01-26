الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل تفاؤل إزاء الأرباح وسط علامات على ركود

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، إذ هدَّأت نتائج فصلية قوية لشركات إس. تي مايكرو إلكترونيكس وساباديل ونوكيا المخاوف إزاء موسم أرباح الشركات وسط علامات على ركود.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 08:35 بتوقيت جرينتش، وقادت أسهم التكنولوجيا والخدمات المالية المكاسب.

وقفز سهم إس. تي مايكرو إلكترونيكس 8.4 بالمئة، بعد أن أعلنت شركة تصنيع الرقائق عن مبيعات أكبر من المتوقع في الربع الأخير من 2022.



وزاد سهم المقرض الإسباني ساباديل 8.8 بالمئة بعد تعليق الإدارة المتفائل على صافي دخل الفوائد لعام 2024، على الرغم من انخفاض صافي ربح الربع الرابع.

وارتفع سهم نوكيا 5.5 بالمئة بعد أن تفوقت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية على توقعات أرباح التشغيل الفصلية، وتوقعت زيادة المبيعات في 2023.



ونمت توقعات بأن يشهد اقتصاد منطقة اليورو تباطؤًا في النمو لكن دون الدخول في ركود في عام 2023، وذلك بفضل إعادة فتح الصين وقدرة أوروبا على مواصلة إمدادات الكهرباء خلال فصل الشتاء، في ظل طقس أكثر دفئًا وتعزيز قدرة التوليد.

وفي وقت سابق، قطع المؤشر نيكي الياباني، اليوم الخميس، سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات متتالية، وقادت شركات الشحن التراجع، بينما ينتظر المستثمرون على مستوى العالم بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على مسار رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضًا 0.12 بالمئة عند 27362.75 بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.12 بالمئة إلى 1978.40.

وقال شيهيرو أوتا، مساعد المدير العام في أبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في (إس. إم. بي. سي نيكو سيكيوريتيز): "لم تعلن أي شركة كبرى عن توقعاتها في الجلسة السابقة، لذا لم ير المستثمرون سوى القليل من القرائن اليوم. لا يمكن للمستثمرين في العالم اتخاذ أي خطوة قبل المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية".