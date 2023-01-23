الإثنين 23 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات التكنولوجيا

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، بدعم من شركات التكنولوجيا والعقارات إذ منحت التوقعات بأن تشهد منطقة اليورو ركودا طفيفا أثر تصريحات مسئولي المركزي الأوروبي المتشددة التي دفعت اليورو لأعلى مستوى في تسعة أشهر.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمائة بعدما سجل يوم الجمعة أول تراجع أسبوعي خلال العام الجاري. وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا 1.4 بالمائة مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية التي شهدت ارتفاعات يوم الجمعة بعد صدور نتائج أعمال إيجابية من عملاق خدمة البث نتفليكس.
كما سجل اليورو قفزة بعد أن قال كلاس كنوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أمس الأحد إن المركزي سيرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير ومارس وسيواصل رفعها في الأشهر التالية أيضا.

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ويتطلع المستثمرون للحصول على مزيد من المؤشرات عن خطط المركزي بشأن التشديد النقدي عندما تتحدث رئيسته كريستين لاجارد في وقت لاحق اليوم.
وتراجع سهم سيمرايز الألمانية للنكهات والعطور 7.1 بالمائة بعد أن أعلنت عن هامش أقل من المتوقع للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين لعام 2022 إلى جانب انخفاض قيمة شركة سويدنكير.
وارتفع سهم شركة ريمي كوانترو الفرنسية للمشروبات الكحولية ثلاثة بالمائة بعد أن رفعت سيتي جروب التوصية لسهم الشركة إلى "شراء".

وفي وقت سابق، تراجع الدولار بشكل طفيف أمام سلة من العملات إلى 101.890 بفارق طفيف عن أدنى مستوى وصل إليه منذ ثمانية أشهر عند 101.510. 

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وصعد اليورو إلى 1.0870 دولار مقتربا من أعلى مستوى له منذ 9 أشهر عند 1.08875 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2410 دولار مقتربا من أعلى مستوى وصل إليه الأسبوع الماضي عند 1.2435 دولار.

واستقر الدولار عند 129.40 ين ياباني بعد التقلبات الشديدة الأسبوع الماضي بين 127.22 و131.58 ين. 

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وساهم في ذلك تصريحات كلاس نوت، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الذي أشار إلى أن أسعار الفائدة سترتفع 50 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس وستستمر في الارتفاع في الأشهر التالية.

تضاعفت الديون الأمريكية ستة أضعاف ما كان عليه في بداية القرن الحادي والعشرين.

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