موقع أمريكي: الأسهم الأوروبية تعاني من أسوأ عمليات بيع وسط مخاوف من الركود

قال موقع "بيزنس ريكوردر" الأمريكي، أن الأسهم الأوروبية تعاني من أسوأ عمليات بيع هذا العام وسط مخاوف من الركود.

وسجلت الأسهم الأوروبية أسوأ عمليات بيع في يوم واحد لهذا العام، أمس الخميس، حيث أعادت تقارير الأرباح المخيبة للآمال والبيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة والتعليقات المتشددة من محافظي البنوك المركزية مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

- مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يهبط 1.6%

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 بالمئة ، محطما سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام وسجل أكبر خسارة بالنسبة المئوية له منذ 15 ديسمبر كانون الأول.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة الخسائر في المنطقة بانخفاض 2.9٪ ، حيث انخفض أقرانهم في وول ستريت أيضًا. انخفضت مبيعات التجزئة والصناعة والتعدين والنفط والغاز بأكثر من 2٪ لكل منها.

وتراجعت الأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي بعد أن أظهرت البيانات تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الشهر الماضي وتراجعت مبيعات التجزئة بأكبر قدر خلال عام ، في حين أثارت التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وتساءل التقرير“هل بلغ التضخم العالمي ذروته؟ من المؤكد أن الأمر يبدو كذلك ، مع انخفاض أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في معظم الاقتصادات الرئيسية بشكل طفيف على أساس شهري ، مما يساعد على تهدئة المخاوف من حدوث ركود عالمي "، كما قال جير لود ، رئيس قسم الأسهم العالمية في Federated Hermes.

- تأثير البيئة التضخمية خلال الربع السابق على ربحية الشركات

واضاف، أنه على الرغم من بريق التفاؤل بشأن صحة الاقتصاد العالمي ، فإننا نشعر بالقلق من أن موسم الأرباح المقبل هذا قد يجلب المزيد من الألم للمستثمرين، فنتوقع أن تؤثر البيئة التضخمية خلال الربع السابق على ربحية الشركات ، مما قد يؤدي إلى مفاجآت سلبية في جميع المجالات ، وخاصة في الولايات المتحدة. ، على الرغم من أن التكاليف المرتفعة أزلت بعض بريق ربع نهائي قوي.

وانخفض سهم Boohoo بنسبة 10.5٪ بعد أن تراجعت عائدات شركة التجزئة البريطانية للأزياء عبر الإنترنت بنسبة 11٪ في فترة التداول الرئيسية لعيد الميلاد ، متأثرةً بتعطيل التوصيل وصعوبة المقارنة.

ومن المتوقع أن تزيد أرباح الربع الرابع في أوروبا بنسبة 10.7٪ على أساس سنوي ، وفقًا لبيانات Refinitiv I / B / E / S ، مقارنة مع 59.2٪ في الربع من العام الماضي، وومن المتوقع حدوث مزيد من التدهور في الأرباح هذا العام وسط مخاوف من حدوث ركود.

وتابع التقرير إضافة إلى الحالة المزاجية المتشائمة ، عارض البنك المركزي الأوروبي رهانات السوق على أنه سيبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وزميلها صانع السياسة كلاس نوت، إن المستثمرين يستخفون بتصميم البنك المركزي لإعادة التضخم في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة إلى هدفه البالغ 2٪ ، من 9.2٪ الشهر الماضي.

في حين أن رفع البنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس لشهر فبراير قد تم تقديره بالكامل، يتأرجح التجار بين 25 و 50 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة لشهر مارس على أمل اتخاذ البنك الفيدرالي لتحركات أقل حدة.

ومن بين الأسهم الأخرى ، تراجعت رينو بنسبة 2.1٪ حيث خفض إتش إس بي سي تصنيف أسهم شركة صناعة السيارات الفرنسية إلى "الاحتفاظ" من "الشراء".

وانخفض Zur Rose بنسبة 2.2٪ على الرغم من أن شركة البيع بالتجزئة للأدوية عبر الإنترنت السويسرية قالت إنها تتوقع خسارة أساسية للعام بأكمله أقل من التوقعات السابقة.