أسعار النفط تتراجع عالميا بسبب رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا

تراجعت أسعار النفط متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة، بسبب إجازة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا، وسجل خام برنت تراجع بنسبة 0.06% إلى 87.66 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.66 دولار للبرميل، بما يعني 0.06%.

وكانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا قد اتفقت في ديسمبر الماضي، على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، في إطار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال محللو السلع في مؤسسة (إيه إن زد)، في مذكرة، إن البيانات تظهر انتعاشا قويا في السفر في الصين بعد تخفيف قيود "كوفيد-19"، مشيرين إلى زيادة 22% في الحركة المرورية على الطرق حتى الآن هذا الشهر مقارنة بالعام الذي سبقه في 15 مدينة رئيسية في البلاد.

وكانت وزارة الطاقة الروسية قالت في 10 يناير الجاري، إنها تعكف على وضع إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار النفط الروسي، مقارنة بخامات القياس العالمية وذلك بعد أن فرض الغرب سقفا للأسعار.

وكانت موسكو قد خفضت إلى حد كبير صادراتها من المحروقات إلى الاتحاد الأوروبي، بعد فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية عليها ردا على شنها الحرب في أوكرانيا.

وتراجعت صادرات غازبروم الروسية من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد وسويسرا بنسبة 55% في 2022، حسب ما أعلنت الشركة في وقت سابق خلال يناير الجاري، وبسبب الشتاء الدافئ نسبيا في أوروبا، تمكنت دول التكتل من توفير المخزون.