7 مصابين بحادث تصادم في الشرقية

أصيب 7 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة ميكروباص بهم، ناحية كوبري بردين اتجاه بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية ، قد تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول 7 أشخاص يقيمون قرية بنى شبل مركز الزقازيق، مصابون بسحجات وكدمات واشتباه كسور، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وتبين من التحريات الأولية والفحص اصطدام سيارة ميكروباص بـ7 أشخاص أثناء تواجدهم طلعة كوبرى بردين اتجاه بلبيس، وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابون إلى مستشفى الأحرار، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة.