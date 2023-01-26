الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باستثمارات متنوعة.. تقرير أمريكي: مصر من أكثر الوجهات البارزة في الرحلات النهرية

رحلات نيلية
رحلات نيلية

قال موقع «ترافل ويكلي» الأمريكي المعني بالسفر والسياحة، إن مصر واحدة من أكثر الوجهات البارزة في سوق الرحلات النهرية، حيث عززت الشركات استثماراتها  من خلال السفن ومسارات الرحلات وحتى خط الرحلات النهرية الجديدة.

وقال الموقع الأمريكي لقد أصبحت مصر واحدة من أكثر الوجهات البارزة  في سوق الرحلات النهرية، عززت الشركات استثماراتها هناك من خلال السفن ومسارات الرحلات وحتى خط الرحلات النهرية الجديد. 

وظهرت سفينة "Viking" على نهر النيل هذا العام، من المتوقع إطلاق "Viking Aton"، في وقت لاحق من هذا العام ، تبحر جنبًا إلى جنب مع "Viking Osiris" التي تم إطلاقها في عام 2022. 

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وسوف تبحر Viking Aton المكونة من 41 كابينة  لمدة 12 يومًا، كما  تعتبر هيستوريا التي تحمل شعار "فندق البوتيك نايل كروز" ، أحدث خط رحلات نهرية يدخل سوق السفر المصري.

ترافل ويكلي مصر سوق الرحلات النهرية السفن مسارات الرحلات خط الرحلات النهرية

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