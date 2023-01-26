«ديلى ميل» تدعو البريطانيين لزيارة شرم الشيخ: وجهة سياحية مبهجة وبميزانية مناسبة

دعت صحيفة" ديلي ميل" البريطانية، محبي السفر حول العالم وتحديدا البريطانيين لزيارة مصر وتحديدا مدينة شرم الشيخ، واعتبرت أن شرم الشيخ وجهة سياحية مبهجة وبميزانية مناسبة تماما.

زيارة شرم الشيخ

وقالت الصحيفة، في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، إن مصر هي واحدة من الأماكن القليلة التي يمكن للمرء قضاء إجازة بها وبميزانية مناسبة تماما وتحديدا شرم الشيخ، أشهر مدنها المطلة على البحر الأحمر.

وأضافت الصحيفة، أن أسعار العطلات الآن في مصر مناسبة تماما لكل البريطانيين؛ لا سيما مع أسعار الفنادق المناسبة بل المنخفضة بالنسبة للبريطانيين.

ويقول أولي جاسبار، من دليل نصائح السفر weseektravel.com: "هذه بالتأكيد سنة رائعة لزيارة مصر، كما تم ترشيحها بالفعل من قبل ناشيونال جيوغرافيك، وهي وجهة سياحية فريدة

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وقالت الصحيفة: “ما يشجع على زيارة شرم الشيخ، التجديدات الأخيرة التي شهدتها المدينة مع استضافتها كوب 27 مؤتمر المناخ نوفمبر الماضي”.

التجول داخل شرم الشيخ

وتابعت الصحيفة: “لقد أصبحت رحلة النقل من المطار إلى معظم الفنادق قصيرة للغاية وفي أقصى الأحوال تستغرق 20 دقيقة من المطار إلى معظم الفنادق حيث شهدت شرم الشيخ مجموعة من الطرق الجديدة تماما”.

واستكملت: كما يوجد أيضا “متحف شرم الشيخ” الذي يضم عددا من المومياوات والمقابر والتماثيل القديمة لرمسيس الثاني والملكة حتشبسوت وغيرهما وتصل تكلفة التذاكر لمتحف شرم الشيخ 20 جنيها إسترلينيا”.

الغوص في شرم الشيخ

كما دعت الصحيفة للغوص في المياه الزرقاء الدافئة والشعاب المرجانية وأميال من الشواطئ الرملية التي تمثل نقطة الجذب الحقيقية لشرم الشيخ.

وعلى طول معظم الساحل البالغ طوله 37 ميلاً، تظل المياه ضحلة لبعض المسافة، مما يجعلها أكثر أمانًا للأطفال الصغار كما يستطيع الغواصون التوجه إلى عمق 250 من الشعاب المرجانية للسباحة إلى جانب السلاحف و1000 نوع من الأسماك الملونة.

وتحظى الرحلات اليومية إلى مواقع الغوص على حطام السفن بشعبية، وتبدأ الأسعار من 60 جنيها استرلينيا ويمكن حجزها مع الفندق أو من خلال العشرات من مدارس الغوص بجانب الشاطئ.

وبالعودة إلى الأرض، عند شروق الشمس أو غروبها، فإن رحلات السفاري على الكثبان الرملية رباعية الدفع في صحراء سيناء تعطيك فرصة ذهبية لالتقاط صور مذهلة.

أما عن البحث عن الهدايا التذكارية، فهناك مراكز التسوق الحديثة في شرم والأسواق المعاد إنشاؤها في منطقة السوق القديم، في حين أن شرم الشيخ غير معروفة بأجواء هادئة وحميمة، ولكن يوجد بها العديد من المنتجعات الذكية الأكبر حجمًا.