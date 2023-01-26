مناسبة للإقامات الطويلة.. تقرير أمريكى: مصر وجهة شتوية مميزة بميزانية منخفضة

دعا موقع بيزنس واير الأمريكي، محبي السفر حول العالم وتحديدًا الباحثين عن وجهة مشمسة وميزانية منخفضة لزيارة مصر وتحديدًا في فصل الشتاء.

وقال الموقع الأمريكي، لطالما كان قضاء فصل الشتاء في مكان دافئ أمرًا شائعًا ومع ذلك، فإن ارتفاع تكلفة المعيشة خلال العام الماضي قد يدفع الكثيرين إلى إعادة النظر في السفر أو كيفية السفر.

ولكن في مصر، التي ترحب دومًا بالسياح والمسافرين من أوروبا، فإنها وجهة مشمسة وبأسعار معقولة قدر الإمكان حيث يمكن قضاء فصل الشتاء تحت أشعة الشمس المصرية الودودة ، مع توفير ميزانيتك.

- مصر وجهة شتوية للإقامات الطويلة

وقال التقرير، إن مصر كانت منذ فترة طويلة على رادار المسافرين، وذلك بفضل انخفاض تكلفة المعيشة، وأصبحت الآن وجهة شتوية شهيرة للإقامات الطويلة وفي الواقع، يمكن أن تكلف الإقامة لمدة شهر في فندق فاخر من ثلاث أو أربع نجوم أقل من تكلفة العيش في دول أوروبا الغربية لنفس الفترة الزمنية.

كما أظهرت الأبحاث التي تم تجميعها من قبل مجموعة متنوعة من منظمي الرحلات السياحية، أن الإقامة في مصر لمدة أربعة أسابيع في فصل الشتاء، تكلف في المتوسط​​، 1218 يورو للزوجين.

ويشمل ذلك 160 يورو للشخص الواحد لرحلة العودة، و25 يورو للزوجين في غرفة مزدوجة في فندق أربع نجوم، و8 يورو للفرد لعشاء من ثلاثة أطباق في مطعم محلي.

وبالمقارنة، يبلغ متوسط ​​التكلفة الشهرية للغاز والطاقة والأغذية والمشروبات لأسرة مكونة من شخصين 1396 يورو في إيطاليا و1509 يورو في فرنسا و1601 يورو في ألمانيا خلال فصل الشتاء.

- معالم مصر

وقال التقرير الأمريكي إن مصر لديها الكثير لتقدمه للسائحين أوالمسافرين من القاهرة إلى الأقصر، من الصحراء المغرية إلى دلتا النيل الخصبة، فمصر هي حلم المسافر.

وسواء كانت الغوص في عالم البحر الأحمر الغني تحت الماء، أو الإبحار في النيل حتى غروب الشمس، أو تتبع أسرار قدماء المصريين في مجمعات المعابد الرائعة، فإن أرض الفراعنة لديها ما تقدمه لكل زائر.

ومن أشهر الوجهات العاصمة القاهرة، حيث يمكنك الانغماس في جميع عصور التاريخ المصري في المتحف المصري، وزيارة أهرامات الجيزة الشهيرة مع أبوالهول الرائع.

ومن المعالم البارزة الأخرى مدينة الأقصر التي تقدم بعض العجائب الرائعة بما في ذلك وادي الملوك ومعبد الكرنك ومعبد الأقصر الأسطوري الذي يعد من الأماكن التي يجب رؤيتها في أي رحلة ويستمر في سحر العصور القديمة.

إذا كنت تفضل الملاحقات النشطة والمغامرة، فلا داعي للبحث بعيدًا، لأن مصر ليست مجرد جنة للغواصين، ولكنها توفر أيضًا رحلات صحراوية ورحلات نيلية ومناظر طبيعية خلابة مثل منتزه Colored Canyon الوطني في شبه جزيرة سيناء. بينما تزداد شعبية السياحة البيئية في البلاد وحتى يتم تقديم جولات روحية، تشتهر مصر أيضًا بعلاجات "السبا" عالية الجودة.