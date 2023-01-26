الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رويترز: عودة تطبيقات ميتا للعمل فى الولايات المتحدة بعد عطلها

شركة ميتا
شركة ميتا

أعلن موقع "داون ديتكتور" الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت، عن عودة  تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا بلاتفورمز"  للعمل بشكل طبيعي.

 

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فقد تعطلت جميع تطبيقات ميتا في  الولايات المتحدة الأربعاء حيث أبلغ أكثر من 17 ألف مستخدم أنهم واجهوا مشكلات في استخدام تطبيق "إنستجرام" في الولايات المتحدة. 

 

كما تم رصد أكثر من 13 ألف واقعة لتعطل تطبيق "فيسبوك"، فضلًا عن تقارير عن أعطال في تطبيقي "واتساب" و"فيسبوك ماسنجر" في الوقت نفسه تقريبًا.


تغريم «ميتا» 390 مليون يورو بتهمة انتهاك قواعد القانون الأوروبى للبيانات الشخصية

أعلنت الهيئة الأيرلندية التى تنوب عن الاتحاد الأوروبى، عن أن شركة "ميتا" الشركة الأمريكية الأم لـ"فيس بوك" سابقًا، تلقت غرامتين باهظتين يبلغ مجموعهما 390 مليون يورو، اليوم الأربعاء، لانتهاكها القانون الأوروبي المتعلق بالبيانات الشخصية.

 

وأعلنت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن أن "ميتا" انتهكت التزاماتها المتعلقة بالشفافية واعتمدت على قاعدة قانونية خاطئة في معالجتها للبيانات الشخصية لأغراض دعاية مستهدفة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات، تتولى بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي الإشراف على موقع فيسبوك، نظرًا لأن المقر الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في أيرلندا.

جاءت تلك العقوبة بالتزامن مع اعتماد مجلس حماية البيانات الأوروبي، لثلاثة قرارات ملزمة في ديسمبر الماضى، يتعلق أحدها بتطبيق واتس آب، تم إخطار المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات به لاحقًا، وسيتم البت فيه الأسبوع المقبل.

 

واتهمت منظمة نويب النمساوية غير الحكومية المعنية بحماية الخصوصية على الإنترنت التي قدمت الشكاوى الثلاث ضد المجموعة، "ميتا" بتفسير الموافقة على أنها مجرد عقد يتبع للقانون المدني الذي لا يسمح برفض الإعلانات المستهدفة.

 

«ميتا» تسدد 725 مليون دولار لتسوية فضيحة تسرب البيانات

وقررت شركة "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيس بوك"، سداد 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية.

 

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الدعوى تتعلق بسماح "ميتا" لشركة كامبريدج أناليتيكا، وأطراف ثالثة أخرى، بالوصول إلى معلومات المستخدم الخاصة، وتضليل المستخدمين بشأن ممارسات الخصوصية الخاصة بها.

انقطاع الإنترنت وكالة رويترز ميتا عوده تطبيقات التواصل الاجتماعي تطبيقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

أسعار الدولار اليوم وتوقعات بانهياره فى هذا التوقيت

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 26-1-2023

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 26 يناير 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 26-1-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة «كدوميم»

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟