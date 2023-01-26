المنظمة العربية لحقوق الإنسان تستنكر تكرار ظاهرة حرق القرآن الكريم

استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا سماح السلطات السويدية والهولندية والنرويجية بهذه التصرفات المًشينة، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم لا تندرج في إطار حرية الفكر والتعبير التي أقرها المجلس الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتتناقض مع المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تحظر التحريض على العداوة والتعصب بل تساهم في تعزيز خطاب التطرف والكراهية والعنف ضد المسلمين وتهدد الأمن و السلم الاجتماعي.

وطالبت المنظمة سلطات البلدان الثلاثة باتخاذ إجراءات صارمة وجدية لحماية الأقليات الدينية وتعزيز قيم التسامح واحترام الآخر، ومحاربة العنصرية وكراهية الأجانب وكافة أشكال التمييز على أساسي عرقي أو ديني، كما تدعوها إلى ضرورة إعمال القانون والتعامل بحزم لردع كل من يمس الأديان و الرموز و المقدسات الدينية .

وكان قام زعيم حزب “الخط المتشدد” المتطرف راسموس بالودان يوم السبت 21 يناير بحرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم وسط حماية مشددة من الشرطة السويدية . كما قام زعيم جماعة “بيجيدا” المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا إدوين واجنسفيلد يوم الاثنين 23 يناير بتمزيق نسخة من القرآن الكريم و تدنيسها أمام مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي . كما سبق أن تكررت هذه الظاهرة المشينة في النرويج من قبل متشددين ينتمون لحركة “أوقفوا أسلمة النرويج” المتطرفة بموافقة و حماية من الشرطة.