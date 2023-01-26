مواعيد مباريات اليوم الخميس 26-1-2023 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 26 يناير 2023، حيث يقام اليوم العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات، أبرزها مباراة القمة النارية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد فى ربع نهائي ملك إسبانيا ونستعرضها لكم فى هذا التقرير حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 26-1-2023

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا _ ربع النهائي

موعد مباراة فالنسيا ضد أتلتيك بلباو

تنطلق مباراة فالنسيا ضد أتلتيك بلباو فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية إكسترا 2، ويعلق عليها عيسي الحربين.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تبدأ مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة السعودية الرياضية إكسترا 1، ويعلق عليها فهد العتيبي.

مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم الخميس

حسنية أكادير والفتح الرباطي فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة

شباب المحمدية ونهضة بركان فى تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

اتحاد تواركة وأولمبيك خريبكة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي

الفيحاء ضد الهلال، فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر تطبيق شاهد VIP.

الاتحاد ضد النصر، فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر تطبيق شاهد VIP.