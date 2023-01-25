عودة ألابا إلى قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في كأس ملك إسبانيا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام غريمه وجاره أتلتيكو مدريد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي يقودها تحكيميًا سيزار سوتو جرادو.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

عودة ألابا وغياب تشواميني كارفاخال أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

وشهدت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، عودة ديفيد ألابا إلى صفوف الفريق.

بينما يغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد، كل من داني كارفاخال، أوريلين تشواميني لعدم الجاهزية الفنية، بجانب غياب إيدين هازارد وفاسكيز.

قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويس لوبيز.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا – خيسوس فاييخو – ناتشو – ألفارو أودريوزولا – أنطونيو روديجر – فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: توني كروس – لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس - ماريو مارتن – سيرجيو أريباس.

في خط الهجوم: كريم بنزيما – ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – ماريانو دياز.

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

- وكان فريق ريال مدريد قد تأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما تغلّب على فياريال بنتيجة 3-2.

- بينما تأهل فريق أتلتيكو مدريد إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، على حساب ليفانتي بهدفين دون رد.