ماذا يعنى تخلف أمريكا عن سداد الديون؟.. أستاذ تمويل يجيب

أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والإستثمار بجامعة القاهرة، معنى تخلف أكبر دولة عظمي في العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد الديون، قائلًا:"إن ذلك لا يعني أننا على وشك الدخول لأزمة مالية، وإنما يعني الدخول على كارثة مالية عالمية".

وأضاف إبراهيم، خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن حجم الدين سيضغط على الوضع الإقتصادي العالمي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الشهر الماضي دخلت في مرحلة انكماش فعلية، وتزايد حجم الدين سيحمل على الوضع الإقتصادي الأمريكي وسيجعل قدرة الدولة الأمريكية على لعب دور أهم في الإقتصاد العالمي يضعف.

وأشار إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، سيجعل الثقة في مناخ الاستثمار تنخفض، وأخطر شيء هو أن الاستثمار ينخفض على مستوى الدولة، وهو ما يعني فقدان الوظائف، وانخفاض مستويات الدخول، ومزيد من الارتفاع في معدلات التضخم، وسيكون هناك انخفاض للقوى الشرائية، وسيتم الدخول إلى مرحلة فقر شديد على مستوى العالم.