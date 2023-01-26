الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

برشلونة يهزم ريال سوسيداد ويتأهل إلى نصف نهائى كأس ملك إسبانيا

برشلونة
برشلونة

تأهل فريق برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عقب فوزه على ريال سوسيداد مساء الأربعاء بهدف دون رد في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وسجل عثمان ديمبلي هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 52.

وشهدت المباراة تعرض بريس منديز لاعب سوسيداد للطرد في الدقيقة 40.

سيطر لاعبو برشلونة على مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول، ولكن تألق أليكس ريميرو حارس مرمى ريال سوسيداد حُرمهم من تسجيل هدف التقدم، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن  الفرنسي عثمان ديمبلي من تسجيل هدف التقدم لفريق برشلونة عند الدقيقة 52، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

برشلونة ريال سوسيداد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد عثمان ديمبيلي

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