الأربعاء 25 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أشعلا فيه النيران.. حبس شابين بتهمة الشروع فى قتل مزارع بالشرقية

المجنى عليه
المجنى عليه

 قررت النيابة العامة بمركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية،  حبس شابين ، 4 ايام علي ذمة التحقيق، لاتهامهما بسكب بنزين علي آخر لخلافات قديمة بينهم، وإضرام النار بجسده.

 البداية حينما تلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، اخطارا من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بوصول “م. ع، 33 سنة”، مقيم عزبة سليم التابعة لمركز مشتول السوق مصاب بحروق من الدرجة الأولى متفرقة بالجسم. 

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمود مرتاح، رئيس مباحث مركز شرطة مشتول السوق، والرائد احمد العراقي معاون مباحث إلي موقع البلاغ، وتبين إصابة المجنى عليه، على أثر خلافات قديمة بينه والمتهمين.

وتبين من التحريات أن المتهمين قاما بالتربص للمجني عليه بالقرب من منزله،  ونشبت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها المتهمان بسكب البنزين علي المجني عليه وأشعلا النيران فيه وفرا هاربين.

وأفاد شقيق المجني عليه أن المتهمين جاءا الي منزل شقيقه ومعهما زجاجة من البنزين تم سكبها عليه وقام الآخر بتوثيق المجني عليه وأشعلوا النيران فيه.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الدرجة الأولي اشعلوا النيران البنزين اضرام النار المجني عليه المتهمان المتهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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