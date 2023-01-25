احتفالًا بعيدهم الـ71.. ضباط الشرطة يوزعون الورود والشيكولاتة على أهالي دمياط

قام ضباط مديرية أمن محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، بتوزيع الورود والشيكولاتة على قائدي السيارات والمارة بميدان الساعة في محافظة دمياط احتفالاً بعيد الشرطة الـ71.

ووضعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها اللواء حسام الباز، مدير أمن دمياط، إكليل زهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة.

جاء ذلك خلال زيارتها لمقر إدارة قوات الأمن، فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ71 للبطولة التى جسدها رجال الشرطة البواسل بمدينة الإسماعيلية دفاعاً عن عزة وكرامة الوطن.

شارك في المراسم كل من اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ولفيف من القيادات الأمنية و عزفت خلالها السلام الجمهورى وسلام الشهيد.

وقدمت محافظ دمياط، التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء حسام الباز مدير أمن دمياط ورجال الشرطة بهذه المناسبة، معربة عن تقديرها لأبناء مصر وجهود أجهزة الامن لحفظ الأمن والأمان ودحر الإرهاب.

ووجهت محافظ دمياط، تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء، مؤكدة أن مصر لن تنسى أبنائها من شهداء القوات المسلحة و الشرطة الذين ضحوا بدمائهم فداءً للوطن وتحقيق الاستقرار للبلاد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، داعية أن يعيد تلك المناسبات العظيمة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء و الرفعة والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.