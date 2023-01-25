خبير: بريطانيا أولى الدول التى تعانى من الركود الاقتصادى

قال عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي، إن أوروبا من أكثر قارات العالم تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن العالم مازال يعاني من تبعيات أزمة كورونا التي لم تنته بعد.

الركود الاقتصادي العالمي

وأكد عامر الشوبكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بريطانيا ستكون من أولى دول العالم التي سوف تدخل في مرحلة الركود الاقتصادي جراء هذه الحرب، حيث النمو الاقتصادي البريطاني الآن وصل إلى مرحلة النمو السالب أي معدل أقل من الصفر.

تداعيات الحرب الروسية

وأضاف في حديثه، أن أوروبا لم تشهد هذه الأزمة الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث هناك ارتفاع ملحوظ في مؤشرات التضخم، ارتفاع الأسعار، ارتفاع معدل البطالة، زيادة معدل الفقر.