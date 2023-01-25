الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مليكة الظل» و«المشهد الأدبى التطوانى».. إصدارات جديدة فى معرض الكتاب 54

معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى للكتاب 54

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 54 عددا من الإصدارات المصرية المغربية؛ منها ديوان "مليكة الظل والضجيج" للشاعر امبارك ابراهيم، وهو عبارة عن قصيدة واحدة في ديون، إضافة الى كتاب مقاربة ببليوجرافية المشهد الأدبي في تطوان منذ عام 1930 للدكتورة هدي الطاهري؛ وهو عبارة عن دراسة نقدية مستفيضة عن الإبداع في تطوان وكتاب "حكاوي الصائمين من أهل قوص" وهو عن عادات وتقاليد رمضان في حياة الناس البسطاء في قوص.

لا يتوفر وصف.

يذكر أن انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، إذ تحل الأردن ضيف شرف المعرض هذا العام، والذي تستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعني الفاعليات الفكرية والفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، على أن تبدأ الأنشطة ابتداءً من الخميس 26 يناير، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل.

يشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

أما البرنامج الثقافي للأردن والتي تحل ضيف شرف للمعرض يشمل مشاركة (85) كاتبًا وشاعرًا وشاعرة وناقد وأكاديمي وأديب من الأردن ومصر، توزعت حضورهم على 27 فعالية توزعت ما بين (23) ندوة ومحاضرة، و(4) عروض مسرحية، وقراءات قصصية للأطفال، و(3) قراءات قصصية و(3) أمسيات شعرية.

معرض القاهره الدولي للكتاب الدكتور مصطفى مدبولي الدكتورة نيفين الكيلاني الأردن صلاح جاهين

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