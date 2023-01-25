الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أسهل مواصلات الذهاب لـ معرض الكتاب 2023- 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الجمهور وروّاد السوشيال ميديا من محبين الذهاب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، الأربعاء، وحتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة ناشرين وكُتّاب من 53 دولة، كما وقع الاختيار على المملكة الأردنية الهاشمية لتكون ضيف شرف المعرض، ووقع الاختيار على الشاعر ورسام الكاريكاتير الراحل صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلانى ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

أسهل مواصلات للذهاب لـ معرض الكتاب 2023، في سياق السطور التالية.

 

أتوبيس عبد المنعم رياض

ينطلق الأتوبيس من ميدان عبد المنعم رياض، مرورا برمسيس والعباسية وجامعة الأزهر، ثم محور المشير طنطاوي ثم معرض الكتاب.

 

أتوبيس دوران شبرا

ينطلق هذا الأتوبيس من دوران شبرا ثمر يمر بعد ذلك بشارع شبراء ثم أحمد حلمي وشارع رمسيس والعباسية ونادي السكة ثم جامعة الأزهر وحتى معرض الكتاب.

 

أتوبيس النزهة الجديدة

ينطلق الأتوبيس من النزهة الجديدة مرورا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل ثم الوفاء والأمل وصولا إلى معرض الكتاب.

 

أتوبيس الأميرية

ينطلق الأتوبيس من الأميرية ثم يمر على ميدان المطرية ثم الحلمية وكلية البنات عين شمس، ثم ميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات ثم بعد ذلك معرض الكتاب.

 

أتوبيس ميدان الجيزة

ينطلق هذا الأتوبيس من ميدان الجيزة وجامعة القاهرة ثم القصر العيني والسيدة عائشة والأوتوستراد ثم جامعة الأزهر حتى معرض الكتاب.

 

أتوبيس صقر قريش

تكون نقطة البداية من صقر قريش ثم كارفور المعادي ونادي وادي دجلة ثم الطريق الدائري ومحور المشير ثم معرض الكتاب.

 

أتوبيس المظلات

ينطلق هذا الأتوبيس من المظلات ثم يمر بسرايا القبة وروكسي والسمع عمارات والحي الثامن والوفاء والأمل ثم محور المشير وحتى معرض الكتاب.

 

خطوط متقاطعة مع المعرض

 

  أحمد حلمي- معرض الكتاب- التجمع الثالث/

 

  -بولاق الدكرور- معرض الكتاب- التجمع الثالث.

 

  شرق شبرا الخيمة- معرض الكتاب- التجمع الثالث/

 

عبد المنعم رياض - معرض الكتاب - الجامعة الأمريكية 

 

معرض معرض الكتاب 2023 معرض القاهره الدولي للكتاب مواصلات معرض الكتاب

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وائل لطفي

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