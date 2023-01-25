الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجلس جامعة طنطا يستعرض تقريرا حول دور إدارة نظم التعليم عن بعد

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استعرض مجلس جامعة طنطا اليوم تقريراً حول أداء وحدة إدارة نظم التعليم عن بعد DLMS في دعم العملية التعليمية، وعدد المحاضرات الالكترونية التي نفذتها كليات الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول للعام 2023.

جاء ذلك خلال مجلس الجامعة المنعقد برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة أهمية وحدة DLMS لتكون محورًا رئيسيًا في دعم العملية التعليمية من خلال رصد التحديات والصعوبات التي قد تواجه التعليم الإلكتروني واقتراح الحلول المناسبة لدعم اتخاذ القرار، قائلا إن الجامعة حققت نسبة 46% من إجمالي عدد المحاضرات عن بعد للفصل الدراسي الأول من هذا العام، متجاوزة نسبة العام الماضي البالغة 18% متجاوزة النسبة المستهدفة المقررة 35% لهذا العام.

وقدم الدكتور مصطفى علوان مدير وحدة ال DLMS، عرضاً تناول خلال شرحاً لأهداف الوحدة وآليات العمل والتواصل مع الكليات، موضحاً أن عدد المحاضرات الالكترونية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الاكاديمي 2022-2023 بلغ 10099 محاضرة، من إجمالي محاضرات الجامعة البالغ عددها 22024، في مقابل 4693 في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الماضي وبنسبة زيادة 115%، كما تناول أبرز ايجابيات المحاضرات عن بعد والأدوات المتاحة من خلال منصات التعليم الإلكتروني في تحقيق التفاعل مع الطلاب وتحقيق الجدارات التعليمية المطلوبة بالمقررات الدراسية.

مجلس جامعة طنطا يستعرض تقريرا حول دور إدارة نظم التعليم عن بعد التعليم الإليكتروني الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا المقررات الدراسية المستشار القانوني خدمة المجتمع وتنمية البيئة دعم اتخاذ القرار

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