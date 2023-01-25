الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة المصرية تستقبل نظيرتها الأردنية عقب افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب

وزيرتا الثقافة
وزيرتا الثقافة

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتورة هيفاء النجار وزيرة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تحل بلادها ضيف شرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم.

حيث ناقش اللقاء آفاق التعاون المستقبلية بمجالات الثقافة المختلفة وخطط البلدين لدعم الصناعات الثقافية الإبداعية، ودعم صناعة النشر.

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عمق العلاقات التي تربطنا مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية حيث يجمع البلدين تاريخا عريقا متين الجذور من العلاقات الثنائية على الصعيدين الشعبي والحكومي، مشيدة بالمشاركة الأردنية بالمعرض، والتي أضافت للمعرض ثراءً حضاريًا، وزخمًا ثقافيًا متميزًا، وهو ما ظهر بوضوح في جناح الأردن المتفرد الذي عبر عن هوية المملكة الأردنية وماضيها العريق وهويتها، وقامت وزيرة الثقافة بإهداء نظيرتها الأردنية المجموعة الكاملة لصلاح جاهين شخصية معرض الكتاب وموسوعة "مصر القديمة" للدكتور سليم حسن والصادرتان عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

من جانبها عبرت الدكتورة هيفاء نجار عن سعادتها بما شهدته من تنظيم وصفته بالمبهر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، وأوضحت أن الحكومة الأردنية، منذ اللحظة الأولى لإعلان الأردن ضيف شرف لمعرض القاهرة للكتاب، بدأت في التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية والعمل على إخراج المشاركة في أعلى صورها من حيث المضمون الثقافي وتقديم الكتاب والمثقفين الأردنيين في صورة تليق بالثقافة والحضارة الأردنية، وكذلك بأهمية وقيمة المعرض في مصر. 

وأكدت حرص المملكة على أن تكون المشاركة بفاعلية كبيرة في معرض القاهرة للكتاب، لأنه يُعد فرصة عالمية لعرض الثقافة الأردنية أمام ثقافات العالم المشاركة بالمعرض.

وفي ختام اللقاء وجهت الدكتورة هيفاء النجار الدعوة؛ لتكون مصر ضيف شرف الدورة القادمة من مهرجان جرش للثقافة والفنون.

ضيف شرف معرض القاهره الدولي للكتاب الدكتورة هيفاء نجار وزيرة الثقافة الأردن

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