الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس جهاز «سوهاج الجديدة» لـ رجال الشرطة: «رفعتوا رأس مصر في الأعلى»

المدن الجديدة
المدن الجديدة

شارك المهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، رجال الشرطة احتفالاتهم بعيدهم الـ71 بتوزيع الورود والحلوى والشكولاته على المواطنين.

وثمن المهندس مصطفي هارب دور رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان بالبلاد، قائلا: “نشعر بالفخر والكرامة والعزة بأبطال الشرطة الذين رفعوا رأس مصر إلى الأعلى”.  

يأتي الاحتفال بعيد الشرطة تخليدا لمعركة الإسماعيلية، عندما استبسل رجال الشرطة في الدفاع عن مبنى المحافظة في 25 يناير سنة 1952، ورفضوا تسليم المبنى للمحتل الإنجليزي، حيث يتواصل من وقتها عطاء وفداء رجال الشرطة.

 

 

احتفالات عيد الشرطة الاحتفالية الشيخ زايد الشكولاتة توزيع الورود سوهاج الجديدة

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