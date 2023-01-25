الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال 6 إرهابيين فى 4 محافظات

العراق
العراق

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال 6 إرهابيين في 4 محافظات، حسب وكالة الأنباء العراقية “واع”. 

وكشفت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أن شعب استخبارات وأمن  قيادة عمليات صلاح الدين والمقر المسيطر طوزخوماتو والفرقة الأولى والعاشرة والرابعة عشرة وبمشاركة استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها أسفرت عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين مطلوبين للقضاء في الأنبار وكركوك وصلاح الدين وديالى.

العراق الإرهاب الأنباء كلاكوك محافظات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

استمر قرابة دقيقة.. زلزال يهز القاهرة والجيزة

تقرير يكشف أسباب هبوط الذهب فى البورصة العالمية

89 وظيفة شاغرة في 24 تخصصًا بمستشفيات القاهرة

رئيس الوزراء يتفقد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

عيد الشرطة 71 | توزيع ورود وحلوى على المواطنين في قنا

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات الأعمال في تطوير قرى سهل الطينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن