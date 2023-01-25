الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال 6 إرهابيين فى 4 محافظات

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال 6 إرهابيين في 4 محافظات، حسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وكشفت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أن شعب استخبارات وأمن قيادة عمليات صلاح الدين والمقر المسيطر طوزخوماتو والفرقة الأولى والعاشرة والرابعة عشرة وبمشاركة استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها أسفرت عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين مطلوبين للقضاء في الأنبار وكركوك وصلاح الدين وديالى.