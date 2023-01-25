البابا فرنسيس يستقبل وفداً من مجلس كل أوكرانيا للكنائس والمنظمات الدينية

استقبل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح اليوم الأربعاء، قبل المقابلة العامة مع المؤمنين وفدا من مجلس كل أوكرانيا للكنائس والمنظمات الدينية وسلمهم خطاباً رحب فيه بالنشاطات والمبادرات المختلفة التي يقوم بها ضيوفه وتكتسب أهمية قصوى في الآونة الأخيرة نظرا للوضع المأساوي، مؤكدا أن العمل الذي تقوم به الكنائس والمنظمات الدينية في أوكرانيا، بحزم وشجاعة، يمهد الطريق لمستقبل سلام.

استهل البابا خطابه مرحباً بضيوفه وشكر رئيس الوفد الأسقف مرقس على الكلمات التي وجهها للبابا نيابة عن الحاضرين.

وأضاف أنه يرفع الشكر لله لأن هذا اللقاء سمح له بالتواصل عن قرب مع الشعب الأوكراني، الذي يبقى حاضرا في صلواته.

ولفت إلى أن ضيوفه يمثلون مختلف الكنائس والمنظمات الدينية في أوكرانيا، بما في ذلك جمعية الكتاب المقدس، التي تضم مختلف الطوائف.

وأضاف أن الحاضرين يشاركون في حياة البلاد ساعين إلى التجاوب مع التحديات الاجتماعية من خلال نشاطات مختلفة، والتي تكتسب أهمية قصوى في الآونة الأخيرة نظرا للوضع المأساوي الذي تمر به البلاد.